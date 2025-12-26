Njen život je jadan na podu bez igde ikoga: Alibaba ponovo brutalno ponizio Aneli pred svima, ona završila u suzama! (VIDEO)

Zaplakala!

Upravo je počela emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Asmin Durdžić priča da Aneli Ahmić ne voli u ljubavnom smislu, već kao čoveka.

- Nemam više komentare jer nisam više inspirisana, prošlo me sve. Ne mogu više da mu verujem u bilo koju priču, niko mu ne veruje. Nisam uopšte inspirisana, čovek sve laže. Kada bude pušten klip ja ću to iskomentarisati, ja sam ga prekrižila i on za mene više ne postoji. Posvetila sam se sebi, nemam zaista više šta da kažem za njega. Laž je da neko saginje glavu kad se on pojavi i prolazi, to je smešno šta on priča. Imao je jedno vreme neka dva automobila koja je iznajmljivao, ali što se tiče Lamba to je bilo iznajmljeno. On sebe voli da laže i prihvatila sam život s njim u laži, iako sam mu više puta skretala pažnju da laže sam sebe. Što se tiče posla, dosta puta sam pričala s njim oko biznisa. On se razbacivao, a ja sam htela da se posvetimo kući i uštedimo novac. On i ja smo završena priča, dete će dobiti i to je to - rekla je Aneli.

- Je l' te nervira kad on kaže da ti neće davati lažnu nadu? - upitao je Alibaba.

- On ne može meni da daje lažnu nadu, naš poljubac se više nikad neće ponoviti jer je on svojim postupcima mene ponizio pred ovim ljudima i gledaocima. Nisam ucveljena, ali tada me je bolelo. Zgadio mi se i hvala Bogu da je tako - rekla je Aneli.

- Joca je bio u Lincu kad je bila Sandra Afrika kod mene, tako da neću ni da pričam o tome. To je bio klip kad je nju odvelo obezbeđenje i bilo mi je mnogo žao, pa sam rekao Bori da planiram da slažem da bi ublažio njeno psihičko stanje. Ja ne menjam priču, od prvog dana pričam da se kajem zbog poljupca s njom. Ne želim više da se igram s njenim osećanjima i da dokazujem nekom nešto. Ja bih najviše voleo da ona mene pusti na miru i da s nekim uđe u vezu. Ja mogu s njom da budem prijatelj, ali ljubavni odnos ništa jer je ona meni već krenula da ljubomoriše - rekao je Alibaba.

- Ja njemu nikad nisam ljubomorisala, samo sam jednom pomenula Maju - rekla je Aneli.

- Ja njoj ne mogu da pređem ni preko Mitketa, a kamoli preko nekog drugog - rekao je Alibaba.

- Ma daj bre, ti si bolestan. Kakav crni Mitke? Nikada ti nisam ljubomorisala na Maju - rekla je Aneli.

- Ne želim da se svađam s njom, ja sam završio sa osvetom i zato nisam hteo da idem u izolaciju. Ja nisam hteo da pričam s njom, ona je jedina osoba koja je bila sa jastukom i jorganom u izolaciji. Ja sam hteo da vidim kakav je njen život zapravo, sama, nigde nikoga i na podu - rekao je Alibaba.

- Ovo me već vređa, ja nisam sama, imam svoje dete - rekla je Aneli u suzama.

- Ti si g*vno jedno raspalo - rekao je Mića.

- Ti živiš sam kao pas, a ja imam svoju ćerku - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić