Peja ponovo ponizio Enu Čolić: Otvorila dušu o svojim osećanjima, on je brutalno spustio pred svima! (VIDEO)

Nova drama!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je novu temu, a radilo se o odnosu Jovana Pejića Peje i Ene Čolić.

- Mi se družimo. Malopre je ustala da mi ubaci kosku, rekla je to za Sofiju i trebala je da kaže ko je to rekao. Ako se iznosi, onjda se iznosi muški. Moje i njeno druženje ide gore, pa dole, nije ravna linija. Ima lepih stvari, a i ne toliko - rekao je Peja na samom početku razgovora.

- Nju je najviše pogodilo što nećeš da prestaneš da se družiš sa, kako ona kaže, tim tvojim k*rvatinama - dodao je Milan Milošević.

- Ko je sa mnom od početka on će uvek da bude sa mnom. Ne mogu da kažem da Ena mene ne poštuje, osećajna je i pruža mi podršku, ali kao što je Mrvici rekla za abortus za dete koje je izgubila, meni to nije ljudski. Ja sam realan. Osoba koja kaže za drugu osobu da joj je punjena utrba, ja to ne bih ni najgorem dušmanu izgovorio. Jednom sm čuo bolnu rečenicu i ne treba mi da to čujem opet. Devojka se pitala da li je trudna, ja sam rekao da ne paniči, a ona mi je rekla da joj je bolje da ima rak nego dete. Ja sam hladan, imam previše emocija u sebi, ali to ne znam da iskažem. Promenio sam se zbog te osobe, jako sam tugovao, ali sam muški podneo - nastavio je Jovan.

- Ja ovde nemam potrebu da stajem na stranu dok nisam u vezi. To što kažu jedna drugoj da su k*rva, pričaju same o sebi. Kad sam imao 10 godina, majka mi je bila u rijalitiju ja nikad nisam plakao kad su nju vređali, nego kad je ona govorila ružne rečenice. Enino ponašanje mi se ovde ne sviđa, jer može na lepši način to da se kaže - dodao je Peja.

- Ena, kad je iskren sad, kad je sam sa tobom ili kad su bili novinari? - pitao je Milan Milošević.

- Ja sam sad čula gluposti. Razgovarala sam sa njim ozbiljno i o svemu. On ovde važi za dobrog dečka o kom svi imaju samo lepe stvari da kažu, a s druge strane ja s pola stola ovde ne pričam. Ja poludim, pa odgovorim, a samo se gledaju moji postupci. Njegova najbolja drugarica me konstantno vređa i ponižava. Ja sam ćutala sve vreme, a to je bilo 45 minuta. Ako sam ja ljubazna ne znam zašto ne očekuju da imam jako pogan jezik. Rekao je da mu se to ne sviđa, ja sam rekla da smiri njih. Sve su one zaljubljene u njega, on njima ne uzvraća. One su klinke, mlađe od mene 10 godina. On je mene odabrao, pa su one ustale i morale su da me ubace, iako ja njih ne pominjem. Ako sam ja njegov izbor i dajem mu svu pažnju, poštovanje i emocije, ja zaslužujem da se on ogradi, a ne da prestane da se druži. Kao što Sofija kaže momku da se izvini pred svima, on meni nije. Sve što više dani prolaze ja mislim da on ustvari nema emociju prema meni kakvu ja imam prema njemu, već da mu ovo znači zbog boravka jer je zanimljivo i prija mu pažnja. Nema iste emocije kao ja. Puno se trudim oko njega i nije mi teško, ali treba on mene da osvaja, ali mi deluje kao da mu je svejedno - govorila je Ena Čolić.

- Ja za tebe nisam zreo jer te nisam odmah odveo u krevet, ako hoćeš odvešću te u krevet. Pokazaću ti da sam zreo - odbrusio je Peja.

- Ovo je njegovo pravo lice. On nije dečko kao što su ga ljudi doživeli. Ove stvari koje drugi put radi govore da on nije dobar dečko, kad on mene može ponovo da ponizi. Naš odnos je funkcionisao kako sam ja htela. Ako puštam dominaciju ne znači da ja ne vodim stvari. Peja je bio moj poslednji izbor ovde. Krenule su da mi se javljaju simpatije na višem nivou. Svako ko je spreman da budi emocije bez namere da uzvrati je jako loša osoba - dodala je Ena Čolić.

Autor: A. Nikolić