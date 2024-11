Karambol: Saška otkrila da je Korda merka, Ana Nikolić brutalno uzvratila! (VIDEO)

Nova drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala naredno pitanje koje je bilo za Enu Čolić.

- Ena, tak se bori kad ti je stalo. Kad ti je Aneli predložila zadtak rekla si da moraš da vidiš sa Pejom. Tako se bori - glasilo je pitanje

- Hvala, rekla sam da to moram da vidim. On je rekao da ne mogu da idem, to mi se jako svidelo. Juče sam rekla kako će da ostane, bez obzira na naš odnos - govorila je Ena.

Sledeće pitanje je za Jelenu Ilić.

- Koja je svrha demantovanja od Ivana kad moraš da tražiš,a on će dati tek posle razgovora. Znači ako se ne pomirite neće biti ništa od toga?

- Ne zanima me više. Nisu mi ni pre trebali razgovori. Ne treba na silu da se izvlači demanti - rekla je Jelena.

- Jeco, treba da se držiš toga, uz tebe smo svi - dodao je Gastoz.

Sledeće pitanje bilo je za Aleksandru Vučenović.

- Celu noć se nabacuješ svim muškarcima i Kordi, pa ti je čudno što te Ana napada - glasilo je pitanje.

- Nije istina, htela sam da pozajmim pare. Ne priča on kako me gleda i smeška se. Kad popijem možda sam se opustila, ali bilo mi je lepo i mislim da nisam uradila ništa loše - govorila je ona.

- Nju da komentarišem ne pada mi na pamet. Ja nju gledam? Pre bih sebi oči iskopao - dodao je on.

- Neću da kažem da si k*rvatina, jer takve se ne j*bu - dodala je Ana.

