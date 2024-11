Ena Čolić izazvala haos nominacijom: Promenila ploču o Miljani, Kačavenda skočila kao oparena na nju! (VIDEO)

Nova drama!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Miljane Kulić i Matee Stanković. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić.

- Mislim da je Jelena imala hrabrosti da kaže ono što niko nije smeo. Matea je jedina osoba koje se Miljana plaši i nadam se da će što duže da ostane. Imaš faze kad si jako ljubazna i društvena, a ta faza se brzo završi i niko ne želi da mu se nakačiš. Mi smo razgovarale kad smo se upoznale, pa me pitaš kao da to nikad nisi čula. Jedna osoba koja ovde ima m*da mi je rekla da će tvoje hvaljenje da mi dođe na naplatu. Tebe ne želeti za neprijatelja, ne bih da se podušmanimo, ali ne bih da pričam da si super i viralna. Ja sam bila svesna da sam ušla u rijaliti tek kad sam čula tvoj glas - govorila je Ena.

- Šta sam ja loše uradila ove sezone? Ne mislim na ljubavne odnose od pre, iz mene su izazivali sve najgore, a ta ista osoba se viđala sa mnom celog leta. Ovde najviše boli istina. Tebe boli istina kad komentarišem tvoj odnos sa Pejom, jer se menja iz minuta u minut - rekla je Miljana.

- Ja sam te videla u odnosu sa Teodorom i Bebicom, bilo je strašno. Ja pričam ono što sad vidim i čujem. Moja poenta nije šta je radila u prošlim sezonama, dovoljno mi je šta sad vidim - govorila je Ena.

- Ne možeš da kažeš da se svi plašimo Miljane jer ja nikad nisam - umešala se Kačavenda.

- Miljana, neke stvari treba da prihvatiš dobronamerno. Nisam imala predrasude o Miljani mislila sam da postoji mogućnost da budemo dobre. Mileni nisam imala šta do sad da odgovorim, sad imam jer ne mogu da verujem da mene nazivaš kanturinom. Sve sam prihvatila kao savet na tvoj surov način, a kad je Miljana u pitanju nisi bila objektivna. Komentarisala si kako je voliš i kako se ona trudi za svoje dete, šta sam ja radila? Osudili ste me za poljubac koji niko nije video, isto je i Miljana majka kao što sam ja i došla da se bori za svoje dete kao i ja. Koliko muškaraca je bilo u njenom krevetu? Nije da se poredim sa Miljanom, ali svoje komentarisanje treba da uskladiš - pričala je Čolićeva.

- Ako nisi pratila sezonu sedam ja ću da ti kažem. Ja govorm sve što mislim, nju sam danima uhodila i nisam je plašila. Ti se vodiš tuđim mišljenjem jer ona tebe nije bacila stvari, vređala majku, nego su ti rekli. Ovo nije linija manjeg otpora. Ako si pohvalila Jelenu Marinković koja je rekla svoje mišljenje o Miljani, onda ne znam kako si propustila podelu budžeta gde je imala hvalospev za Miljanu. Ja u ovom trenutku nemam nijedan razlog da osudim Miljanu. Ne sudi jer ja imam jezik i ne bojim se za svoju garderobu i šminku, a bila sam u najtežemn trenutku - dodala je Milena Kačavenda.

- Mislim da ne ume da prihvati kritiku i nema šanse da joj se neko obrati i da se sasluša. Ja nju nikad nisam vređala, niti sam želela da imam loš odnos sa njom. U svakom slučaju tuđi odnosi me ne interesuju. Što se tiče Matee imamo dobar odnos. Ona jeste konflikta, nekad nadrndana, ali prema meni nije. Ljudi su dozvolili da te vređaju, umesto da budu zahvalni što sređuješ. Imate zajedničku stvar, a to je katastrofalan izbor partnera koji vam je greška života obema. Jedna drugoj za mene niste bila greška. Matea ispala si veći šmeker prema Miljani nego bilo koji njen partner. Ona je to trebala da ispoštuje i tu me je razočarala. Okej, nemaš interesovanje, ali si trebala da ispoštuješ kako se ona ponela prema tebi. Matea, treba da budeš frajer kao i do sad. Ja tebe ostavljam, a Miljanu ovog puta šaljem - poručila je Ena Čolić.

Autor: A. Nikolić