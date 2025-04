Ana ponovo u suzama! Sanja čudne snove, prisetila pokojnog oca, ubeđena da joj šalje znakove (VIDEO)

Zaplakala!

Ana Nikolić ponovo tužna i uplakana u pušioni, priča o pokojnom ocu. Neće više da dozvoljava sebi da je porodica gleda uplakanu.

- Ja se jutros budim u hotelu i čujem lupkanje tri puta. Kažem "Ovo je moj tata" , hoće da mi da neki znak - počela je Ana.

- Meni se moja mama stalno javljala, isto sam bila u hotelu. Sedele sam ovako na podu, on počne nešto da priča o mojoj mami, vrata od kamina se samo zatvore. Marko se us*ao. Ja kažem "Ovo je moja mama" - rekla je Kačavenda.

- Pitam Stefana je li čuo i on nešto, on mi kaže da jeste, i njemu sam rekla da je to moj tata - nastavila je Ana.

- Običaj je da se stavi piće što je voleo da pije. Ujutru kad smo se probudili, pola čaše popijen sok. Kad sam videla, to je znak. Nekad se desi da ih sanjaš i da ih čuješ - dodala je Ana.

- Ja sam sanjala moju mamu pre nego što je upala u komu. Kad sam je sanjala, već je bila u komi - počela je Kačavenda prepričavajući svoj san.

- Istina je to. Čovek je imao blag osmeh - počela je Ana, pa zaplakla.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić