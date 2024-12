NA KORAK DA ZAPLAČE! Keti progovorila o svemu što je muči, s knedlom u grlu iskrena o sinu (VIDEO)

Umalo zaplakala!

Za sam kraj emisije "Pitanja novinara", predstavnik portala Pink.rs i novinar Darko Tanasijević podigao je Katarinu Samardžić Keti, te je porazgovarao sa njom.

- Šta se dešava sa tobom poslednjih dana, čini se da si potonula, da te nema, da si tužna, stalno spavaš - pitao je Darko.

- Iskreno da ti kažem, svi su dobili nekakav fidbek u smislu stvari i svega toga, meni to može moj sin samo da pošalje. Nisam ostavila finu situaciju napolju, a sve mi govori da u spoljnom svetu nešto nije dobro...Nema veze ni sa jednom situacijom, sa mojim učešćem, to su neke stvari koje su spolja i na koje ja ne mogu da utičem, a imala sam kontrolu dok sam bila napolju. Ima veze sa ocem mog deteta i nije situacija najsjajnija. Ja ne bih volela da vidim ikoga osim sina, 18. rođendan sam provela njegov ovde, sada i Novu godinu, pa mi je malo svega dosta - rekla je Keti.

- Nisi jedina, samo to neko ispoljava, neko ne. Ja sam primetio da se sa tobom nešto dešava, hteo sam da te upitam šta ti se vrzma po glavi - pitao je Darko.

- Ne, samo je do toga, brinem se za sina i za nanu koja je sama. Nisam očekivala da ću da ostanem ovoliko ovde, nisam razmišljala mnogo pre nego što sam ušla i baš me to muči jako - rekla je Keti.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić