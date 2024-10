Videla sam da mu nije stalo: Miljana istakla da je zbog Zole donela odluku da izvrši abortus! S knedlom u grlu progovorila o bolnom trenutku! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Predstavnik RED portala, Jovan Ilić, razgovarao je sa Miljanom Kulić, koja je

- Kako si odbolovala kiretažu? Kako se osećaš? - upitao je Jovan.

- Nisam bila sasvim odlučna da ću izvršiti abortus, jer sam nekoliko dana pre toga ipak rešila da to ne uradim. Išla sam u savetovalište za trudnice, prilikom čega mi je jedna doktorka, vrsni stručnjak rekla da lekovi koje sam uzimala tokom leta, nisu štetni za trudnice. Međutim, došla sam ovde, u Belu kuću, konstantno sam se stresirala i nervirala, a moja majka je zakazala još jedan ginekološki pregled. Mama i tata su mi rekli da slobodno rodim, ukoliko je to moja konačna odluka, da se neće mešati, ni stajati na put mojim odlukama. Želela sam da obavim poziv sa Zolom, jer sam saznala da je on bio sa Janjušem tada. Čula sam se sa njim, rekla mu da mene moji roditelji podržavaju da rodim dete. On mi je rekao:'' Ja sam za to da zadržiš dete''. Nakon toga sam mu rekla da želim da popričamo o tome kako ćemo kad rodim dete, gde ćemo živeti, generalno oko svega. U tom trenutku sam bila u Nišu, ali on je rekao da mu ne pada da dođe tad, već samo ja u Beograd mogu da dođem. Moja majka mu je rekla da će mu dati novac za taksi, samo kako bi došao da porazgovaramo, ali on nije želeo. Videla sam da mu nije stalo, nakon čega sam donela odluku da ipak odem na kiretažu - kazala je Miljana.

Autor: S.Z.