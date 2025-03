Terza zaljubljen u Draganu?! Sofija raskrinkala bivšeg, priznala da želi da bude sa njim, ali je ovo koči! (VIDEO)

Umalo zaplakala!

Sofija Janićijević, Milena Kačavenda i Sandra Obradović došle su kod Drveta mudrosti kako bi pokušale da smisle novi zadatak obzirom da im prošli nije uspeo. Naime one su ostavile isti zadatak, a Sofija je odala svoju tajnu kako bi dobile alkohol.

- Drvence dobro veče, pojedem ti ove grane. Drvence naljutila mi se Milena zato što nismo uradile zadatak, ali desio se poljubac koji se čekao dva meseca. Desio se poljubac, nešto mnogo lepše od poljupca - rekla je Sofija.

- Sad treba da vratite ono što ste dobile prošlog utorka - našalilo se Drvo.

- Izvini Drvce, desilo se nešto što sam dugo osećala - rekla je Sofija.

- Nema potrebe da se izvinjavaš, to ste vi želele - reklo je Drvo.

- Možemo li nastaviti sa zadatkom? - upitala je Sofija.

- Možete, ali piće ne možete dobiti unapred - reklo je Drvo.

- Mogu li da ti otkrijem onda jednu tajnu da dobijemo veliko vino i dva piva? - upitala je Sofija.

- Ajde probaj, moram da čujem o kakvoj tajni je reč - reklo je Drvo.

- Da li mogu da te zamolim da njih dve izađu da ti ja otkrijem tajnu? - upitala je Sofija.

- Nas dve ćemo sada izaći, a ti ne izlazi od Drveta dok ne dobiješ piće - rekla je Milena.

- Što se tiče zadatka što sam s*ebala, to je bilo zbog poljupca sa Terzom. Ja sam želela sa njim da nastavim vezu i da sve bude kao na početku, probala sam da mu kažem šta mi smeta i šta bi trebalo da uradi, ali meni jako smeta što preko stola gleda Draganu u ogledalu. Kad sedi na klupici onda gleda u nju direktno, a kad je za stolom, onda ga gleda u ogledalo. Mislim da po onome što mi je rekao Dača da se Dragani sviđa Terza i da je samo igra sa Matorom. Ja ne znam kako da se sklonim od njega - rekla je Sofija.

- Kakva je ovo tajna kada si se ti sama dogovorila sa Terzom da ne budete u vezi? - upitalo je Drvo.

- Drvo, ja nisam bila iskrena prema njemu - rekla je Sofija.

- Kakve su sada tvoje emocije prema njemu? - upitalo je Drvo.

- Pa iste, možda čak i jače nego ranije. Mnogo mi smeta što gleda u Draganu, ja ne znam da li on i dalje ima emociju prema meni. Pogledom mi pokaže da igra igru, ali ne znam više jer neće da me pogleda. Ne znam kako da doprem do njega da bih videla da li stvarno ima emocije. Prošli utorak mi je delovao iskreno, a već u sredu je pobegao. Nisam pametna i ne znam šta da uradim - rekla je Sofija.

- Možda bi trebalo da budeš iskrena - reklo je Drvo.

- Ja kad sam iskrena, on mi kaže: ''Ne možemo u ovom prostoru'' - rekla je Sofija.

- Dobićeš ono što ste tražile, uživajte na žurki - reklo je Drvo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.