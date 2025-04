Jedva suzdržala suze! Matora pročitala rođendanske čestitke, posebne emocije su izazvale reči njene DRUGE MAJKE (VIDEO)

Zamalo zaplakala!

Usledio je rođendan Jovane Tomić Matore. Na red su došle čestitke. Prva je bila od tetke.

Joco tetkina, želim ti srećan rođendan. Znaš sa kojim si ciljem ušla. Ostvari želje svog oca i svoje majke, a ti znaš koje su to. Napdaju te bez razloga, a ono što si činila je bilo iz čistog srca i ljubavi. Oni koji te kleveću, pusti, Bog nek im sudi. Ne daj bože da dožive takvu sudbinu. Uskrs smo proslavili sa Hranislavom i tvojom pravom prijateljicom Erminom. Volimo te i znaj da nisi nikad sama. Pozdravljamo puno Stefana, Gastoza, Ivana i sve one koji su uz tebe, ali i one koji nisu. Mi smo plemeniti i pošteni ljudi koji nikome ne žele zlo. Voli te teka. Uz tebe sam zauvek i brinem o tvom imanju - glasila je čestitka.

Tetka, hvala ti što si uz mene. Ti si moja druga majka, volim te - rekla je Jovana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić