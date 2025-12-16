Ponovo uhvaćen u laži: Aneli zarežala na Luku iz sveg glasa, pa ga nikad žešće isponižavala! (VIDEO)

Laže kao nikad!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi otkrio da li je Aneli Ahmić popila trideset tableta.

- Luka šta je bilo za tih trideset tableta koje je Aneli popila? - upitao je Milan.

- Ona je meni napisala: ''Ne zanimaš me, sad ću da popijem tablete i da idem da spavam''. Ona se meni nije javljala i totalno je bila normalna kad sam došao kući. Možda sam rekao tako, ali nije bilo tako - rekao je Luka.

- Šokirala sam se kad sam čula šta je rekao, to nije istina. Ja imam svoju terapiju i popijem jednu pred spavanje. Njemu su pisali fanovi da dođe kući, nikada mu nisam rekla da ću piti tablete kunem se u sve već samo jednu - rekla je Aneli.

- Da li si popila jednu tabletu tu noć? - upitao je Luka.

- Da, sram te bilo za ovo mrš smeće jedno, ti znaš koliko sam tableta popila. Nek ga bude sram što ovo govori - rekla je Aneli.

- Izvinjavam se jer u besu puno lažem - rekao je Luka.

Detaljnije pogldajte u nastavku.

Autor: N.Panić