AKTUELNO

Zadruga

Ponovo uhvaćen u laži: Aneli zarežala na Luku iz sveg glasa, pa ga nikad žešće isponižavala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Laže kao nikad!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi otkrio da li je Aneli Ahmić popila trideset tableta.

- Luka šta je bilo za tih trideset tableta koje je Aneli popila? - upitao je Milan.

pročitajte još

Moj miris voli najviše na svetu, naša beba će imati takav: Luka ne prestaje da se blamira, samo što ne zamoli Aneli za pomirenje! (VIDEO)

- Ona je meni napisala: ''Ne zanimaš me, sad ću da popijem tablete i da idem da spavam''. Ona se meni nije javljala i totalno je bila normalna kad sam došao kući. Možda sam rekao tako, ali nije bilo tako - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šokirala sam se kad sam čula šta je rekao, to nije istina. Ja imam svoju terapiju i popijem jednu pred spavanje. Njemu su pisali fanovi da dođe kući, nikada mu nisam rekla da ću piti tablete kunem se u sve već samo jednu - rekla je Aneli.

pročitajte još

Dečko se izgubio i ima neki poremećaj: Aneli razvezala jezik i brutalnim prozivkama totalno unakazila Luku! (VIDEO)

- Da li si popila jednu tabletu tu noć? - upitao je Luka.

- Da, sram te bilo za ovo mrš smeće jedno, ti znaš koliko sam tableta popila. Nek ga bude sram što ovo govori - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Izvinjavam se jer u besu puno lažem - rekao je Luka.

pročitajte još

Gazio sam Enu Čolić zbog nje: Luka najavio Aneli rat do istrebljenja, Ahmićeva otkrila da ga DRŽI U ŠACI! (VIDEO)

Detaljnije pogldajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

NIKAD NE POTCENJUJ MOĆ TIHE ODLUČNOSTI! Maja podgrejala sumnje da nije imuna na Luku, pa ubacila u petu i demolirala Asmina i Aneli: Napravila ih je l

Domaći

Mrš napolje: Aneli više ne može Luku očima da gleda, ponovo ga izbacila iz hotela! (VIDEO)

Zadruga

Idi počisti sp*rmu ispred izolacije: Ena Čolić nikad brutalnije isponižavala Anđelu, sledi karambol! (VIDEO)

Zadruga

Terza ponovo oduvao Sofiju, pa nikad žešće zaratio sa Anđelom: U sve umešao i Zvezdana Slavnića! (VIDEO)

Zadruga

Anđela je l' gleda Filip dok te Gastoz p*ska? Gledateljka besna kao ris zarežala iz sveg glasa, od Đuričićeve želi hitan odgovor! (VIDEO)

Zadruga

Pokušao sam da joj nađem zamerku, ali nisam uspeo: Ivan vinuo Aneli u nebesa, pa nikad žešće udario na Luku! (VIDEO)