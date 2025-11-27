Pokušao sam da joj nađem zamerku, ali nisam uspeo: Ivan vinuo Aneli u nebesa, pa nikad žešće udario na Luku! (VIDEO)

Nagazio ga žestoko!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Ivana Marinkovića.

- Ivane, jasno se vidi da ne gotiviš Luku i da gledaš svaki put da ga ukanališ. Toliko providno se vidi da si zaljubljen u Aneli da to nije realno - glasilo je pitanje.

- Jao, smešni su. Danima pokušavam da nađem u njihovom odnosu nešto gde bih mogao da zamerim Aneli, ali ne mogu. Vrlo vodim računa da budem realan jer sam do juče bio s oboje dobar, ali Luka je navikao da mi koji smo mu bili bliski moramo da budemo za njih. Pristrasnost postoji, ali uvek sam bio realan - rekao je Ivan.

- Ivan je sve kontra uradio jer je ušao u Pab dok smo se Aneli i ja svađali i rekao da sam ja gledao Anitu, zbog čega sam ga nap*šio. To mi pokazuje da ima mržnju, sve laže - rekao je Luka.

- Mi smo stali i ispušili cigaru, a on mi je rekao: ''Ajde da igramo istinu'', a onda je rekao: ''Ajmo u radio'', što ja nisam htela da ne bi bilo priča - rekla je Anita.

- Poenta je da ja nisam slagao, opet je sad pomenuo mržnju i toliko je bezobrazan obzirom da je Terza najviše potvrđivao njegove poglede s Anitom, koji je njegov prijatelj. Ja kad vidim Luku i Aneli da se svađao bežim, da ne bi dobijao te klipove - rekao je Ivan.

- Slagao je da Aneli ne dobija negativna pitanja, a itekako dobija - rekao je Luka.

Detaljnije pogleadajte u nastavku.

Autor: N.Panić