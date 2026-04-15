PET FASCINANTNIH MAČAKA KOJE SU UŠLE U ISTORIJU: Od ratnog heroja, do demona i milionskog krznenog naslednika

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Ove mačke su svojim neobičnim pričama osvojile pažnju sveta i postale deo istorije.

Mačke su kroz istoriju postale poznate zbog svojih posebnih sposobnosti i fascinantnih priča, a mnoge od njih su zauzele posebno mesto u srcima ljudi. Evo nekoliko najpoznatijih mačaka koje su postale legende:

Hamfri - lovac na miševe britanskog premijera

Hamfri je dugodlaka crno-bela mačka koja je radila kao glavni hvatač miševa u britanskoj rezidenciji od 1989. do 1997. godine. Nakon penzije, ostao je u sećanju mnogih, a čak su mu posvećeni video-memorijali.

Nepotopljivi Sem

Ovaj mačak, poznat i kao Oskar, preživeo je tri potonuća broda tokom Drugog svetskog rata, od kojih su dva bila u britanskoj mornarici. U svakom slučaju, Sem je pronađen kako pluta na dasci, postavši simbol neverovatnog preživljavanja.

Demonska mačka

Mačka koja navodno luta zgradom United States Capitol u Washingtonu, tražeći izgubljene mlade. Prema legendi, zgrada je izgrađena na mestu gde su pre toga živeli crni mačići, a priča o njenom duhu traje već decenijama.

Soba 8

Mačka koja je 1952. godine postala ljubimac učenika osnovne škole Elizijan Hajt. Postala je popularna širom SAD-a nakon što su je deca nazvala po učionici u kojoj je boravila, a njeno prisustvo u školi bilo je tema u medijima.

Tomaso - najbogatija mačka na svetu

Tomaso, bivši lutalica sa ulica Rima, postao je bogat naslednik nakon smrti svoje vlasnice, koja mu je ostavila 13 miliona dolara. Ova priča o bogatstvu mačke je zapanjujuća i pokazuje da i ljubimci mogu postati pravi naslednici.

Autor: Iva Besarabić

