PET FASCINANTNIH MAČAKA KOJE SU UŠLE U ISTORIJU: Od ratnog heroja, do demona i milionskog krznenog naslednika

Ove mačke su svojim neobičnim pričama osvojile pažnju sveta i postale deo istorije.
Mačke su kroz istoriju postale poznate zbog svojih posebnih sposobnosti i fascinantnih priča, a mnoge od njih su zauzele posebno mesto u srcima ljudi. Evo nekoliko najpoznatijih mačaka koje su postale legende:
Hamfri - lovac na miševe britanskog premijera
Hamfri je dugodlaka crno-bela mačka koja je radila kao glavni hvatač miševa u britanskoj rezidenciji od 1989. do 1997. godine. Nakon penzije, ostao je u sećanju mnogih, a čak su mu posvećeni video-memorijali.
Nepotopljivi Sem
Ovaj mačak, poznat i kao Oskar, preživeo je tri potonuća broda tokom Drugog svetskog rata, od kojih su dva bila u britanskoj mornarici. U svakom slučaju, Sem je pronađen kako pluta na dasci, postavši simbol neverovatnog preživljavanja.
Demonska mačka
Mačka koja navodno luta zgradom United States Capitol u Washingtonu, tražeći izgubljene mlade. Prema legendi, zgrada je izgrađena na mestu gde su pre toga živeli crni mačići, a priča o njenom duhu traje već decenijama.
Soba 8
Mačka koja je 1952. godine postala ljubimac učenika osnovne škole Elizijan Hajt. Postala je popularna širom SAD-a nakon što su je deca nazvala po učionici u kojoj je boravila, a njeno prisustvo u školi bilo je tema u medijima.
Tomaso - najbogatija mačka na svetu
Tomaso, bivši lutalica sa ulica Rima, postao je bogat naslednik nakon smrti svoje vlasnice, koja mu je ostavila 13 miliona dolara. Ova priča o bogatstvu mačke je zapanjujuća i pokazuje da i ljubimci mogu postati pravi naslednici.
Autor: Iva Besarabić