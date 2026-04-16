PAZITE! NE GOVORITE NAZDRAVLJE KADA NEKO KINE: Mnogi koriste ovu frazu, a nisu ni svesni da greše

Mnogi iz dobre namere prave ovu grešku.

Bonton pravila su pravila lepog ponašanja u društvu, koja označava lep način izražavanja i ponašanja vaspitanih i obrazovanih ljudi.

Svi znamo da treba da stavuimo ruku na usta kada zevamo, kašljemo, kijamo.

Ipak, da li ste znali da je nepravilno nekome reći "nazdravlje" posle kijanja?

Ukoliko ipak želite da onome ko kija uputite neku reč, pravilno je reći: "Kinuli ste".

Osoba koja je kinula na to treba da uzvrati sa: "Hvala što ste primetili".

Međutim, svaki poznavalac lepog ponašanja reći će vam da, u tim situacijam, ne treba reći apsolutno ništa, jer se time nepotrebno skreće pažnja na osobu koja kija, zbog čega može da se oseća neprijatno.

Autor: Marija Radić