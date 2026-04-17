Slika Kloda Monea prodata na aukciji za više od 10 MILIONA EVRA: Oboren rekord u Parizu

Slika Kloda Monea “Jutro u Veteju“, naslikana 1901. godine, prodata je na aukciji za skoro 10,2 miliona evra u Parizu, što je rekordna cena postignuta u Francuskoj za delo ovog umetnika poslednjih godina, objavila je aukcijska kuća Sotbi.

Još jedna Moneova slika, “Ostrva u Port Vilezu”, naslikana 1883, dostigla je cenu od 6,45 miliona evra na istoj prodaji, preneo je Figaro.

Prema kući Sotbi, ovo su rekordne cene za dela Monea prodata na aukciji u Francuskoj od otvaranja tržišta za međunarodne kupce 2000. godine, kada ukinula monopol svojih aukcionara na aukcijsku prodaju i otvorila ovo tržište velikim stranim aukcijskim kućama.

Dve slike su se nalazile skoro ceo vek u privatnim kolekcijama.

Delo “Jutro u Veteju“ procenjeno je na između 6 i 8 miliona evra, a “Ostrva Port Vileza“ na između 3 i 5 miliona.

Naslikane u razmaku od 20 godina, obe slike prikazuju Senu na lokacijama blizu Živernija, severozapadno od Pariza, gde je Mone živeo.

Rekordna cena za neko Moneovo delo iznosila je 110,7 miliona dolara, a za tu sumu slika “Stogovi sena“ prodata je 2019. godine u Njujorku.

