NAJSLAĐA VEST DANA: Beogradski zoološki vrt postao bogatiji za novog stanara – Upoznajte preslatku bebu kamilu! (FOTO+VIDEO)

„Vrt dobre nade“ bogatiji je za još jednog stanovnika koji je već postao miljenik svih onih koji su imali sreće da ga vide.

Tek rođena beba dvogrbe kamile ne odvaja se od svoje majke, a njihova bliskost zabeležena je na snimcima koji prenose svu lepotu prirode.

Sigurnost u majčinom okrilju

Na snimku se vidi kako se mališan polako upoznaje sa svetom oko sebe, ali uvek ostaje u neposrednoj blizini svoje majke. Ona budno prati svaki pokret svog mladunčeta, pružajući mu zaštitu i toplinu koja mu je u prvim danima najpotrebnija. Posetioci su sa oduševljenjem posmatrali ove mirne trenutke, poštujući prostor i spokoj ove male porodice.

Proleće u znaku novih stanovnika

Dolazak mladunčeta na svet uvek je poseban događaj za sve zaposlene, ali i za verno građanstvo koje decenijama posećuje beogradsku oazu. Beba je zdrava i živahna, a njeno prisustvo unelo je posebnu radost u ovaj deo vrta.

S obzirom na to da su pred nama lepi dani, nema sumnje da će porodica kamila biti jedna od nezaobilaznih stanica za sve koji odluče da vikend provedu u šetnji Kalemegdanom. Ovo je prilika da se izbliza oseti mir koji donosi priroda i uživa u najlepšim slikama koje život može da priredi.

Autor: D.S.