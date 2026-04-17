AKTUELNO

Extra

NAJSLAĐA VEST DANA: Beogradski zoološki vrt postao bogatiji za novog stanara – Upoznajte preslatku bebu kamilu! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

„Vrt dobre nade“ bogatiji je za još jednog stanovnika koji je već postao miljenik svih onih koji su imali sreće da ga vide.

Foto: Ustupljene fotografije

Tek rođena beba dvogrbe kamile ne odvaja se od svoje majke, a njihova bliskost zabeležena je na snimcima koji prenose svu lepotu prirode.

Sigurnost u majčinom okrilju

Na snimku se vidi kako se mališan polako upoznaje sa svetom oko sebe, ali uvek ostaje u neposrednoj blizini svoje majke. Ona budno prati svaki pokret svog mladunčeta, pružajući mu zaštitu i toplinu koja mu je u prvim danima najpotrebnija. Posetioci su sa oduševljenjem posmatrali ove mirne trenutke, poštujući prostor i spokoj ove male porodice.

Proleće u znaku novih stanovnika

Dolazak mladunčeta na svet uvek je poseban događaj za sve zaposlene, ali i za verno građanstvo koje decenijama posećuje beogradsku oazu. Beba je zdrava i živahna, a njeno prisustvo unelo je posebnu radost u ovaj deo vrta.

S obzirom na to da su pred nama lepi dani, nema sumnje da će porodica kamila biti jedna od nezaobilaznih stanica za sve koji odluče da vikend provedu u šetnji Kalemegdanom. Ovo je prilika da se izbliza oseti mir koji donosi priroda i uživa u najlepšim slikama koje život može da priredi.

Autor: D.S.

#Beogradski Zoološki Vrt

#Kalemegdan

#Vrt dobre nade

#Zanimljivosti

#beba kamila

#kamila

#životinje

POVEZANE VESTI

Domaći

TOTALNI HIT! Zbog poteza kandidata žiri promenio ploču: Što ne reče odmah, pa dali bi ti i šesti glas...

Društvo

ŠABAC BOGATIJI ZA VREDAN ISTORIJSKI MUZIČKI INSTRUMENT: Klavir iz 1927. godine, dopremnjen u Gradsku kuću (FOTO)

Domaći

SA 11 GODINA SE POJAVIO NA SCENI, A SAD JE OPASAN FRAJER: Evo koliko se promenio Nermin Handžić koga je Šaban Šaulić obožavao

Extra

BIZARNO! Zoološki vrt traži donacije malih kućnih ljubimaca kako bi NAHRANIO PREDATORE

Dom, Lepota i Moda

Stigao je Maje - Beograd dobio prvu radnju čuvenog pariskog brenda u regionu

Društvo

U Jagodini od danas BESPLATAN ulaz za svu decu ometenu u razvoju i njihove roditelje u Zoološki vrt, Muzej voštanih figura i akva park