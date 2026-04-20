Proglašena mrtvom 13 minuta, pa se vratila sa jezivom porukom: SMRT NE POSTOJI

Kada naletite na priču koja se ne zaboravlja lako, jer ne ostavlja prostor za ravnodušnosti, nešto vas natera na razmišljanje o onome što svakodnevno uzimamo zdravo za gotovo.

Upravo takva je ispovest žene koja tvrdi da je provela 13 minuta u stanju koje medicina naziva smrću, da bi se potom vratila sa iskustvom koje je, kako kaže, potpuno promenilo njen pogled na život, strah i ono što dolazi posle poslednjeg daha.

U trenutku kada je automobil u kojem se nalazila izgubio kontrolu, dok se "korveta" velikom brzinom okretala po putu, činilo se da se sve odvija usporeno, kao da vreme prestaje da postoji, a upravo tada, prema njenim rečima, pred očima joj je prošao čitav život, u deliću sekunde koji je razdvojio svakodnevicu od nečega što opisuje kao potpuno drugačiju stvarnost.

Trenutak koji je promenio sve - nesreća, pad i tišina

Nakon što je vozilo udarilo u ogromnu stenu, telo je izbačeno iz automobila i snažno je udarila o tlo, a kada su spasioci stigli, zatekli su je u stanju koje su opisali kao potpuno beživotno, "zgužvanu poput papira", bez znakova života, što je bio trenutak kada je i zvanično proglašena mrtvom i prekrivena ćebetom, gde je ostala narednih 13 minuta.

Za to vreme, kako tvrdi, nije postojala bol, niti strah, već osećaj potpunog mira, dok su je, prema njenom opisu, obasjavali snopovi jake bele svetlosti koja je, kako kaže, donosila osećaj prihvaćenosti kakav nikada ranije nije doživela.

Susret koji joj je promenio pogled na život

U tom stanju, tvrdi da je susrela biće koje je prepoznala kao svog pokojnog dedu, koji joj je, kako kaže, pokazao da život koji je do tada vodila nije bio njen izbor, već rezultat očekivanja drugih, što je u tom trenutku postalo bolno jasno, ali istovremeno i oslobađajuće.

Osećaj mira bio je toliko snažan da nije želela da se vrati, ali joj je, prema njenim rečima, rečeno da to nije njen kraj i da mora nazad, što je izazvalo otpor, jer je ideja povratka u povređeno telo za nju bila gotovo nepodnošljiva.

Šokantna pozadina nesreće

U trenutku nesreće imala je samo 19 godina i nedavno se pridružila vazduhoplovnoj akademiji, ne iz lične želje, već kako bi ispunila očekivanja svog oca, a sudbonosna vožnja sa starijim kadetom pretvorila se u tragediju nakon što je, prema njenim tvrdnjama, odbila njegov pokušaj udvaranja, što je dovelo do naglog i opasnog manevra koji je izazvao nesreću.

Ono što je usledilo bile su teške povrede - višestruki prelomi, smrskana karlica, ozbiljna oštećenja glave i grudnog koša, kao i gotovo amputirano stopalo, što je dodatno otežalo borbu za život koja je tek počinjala.

Povratak u telo i nova borba za život

U trenutku kada su medicinski radnici pokušali da izazovu reakciju, primenom bolnog pritiska na grudnu kost, pojavila se jedva primetna reakcija, nakon čega je započeta reanimacija, a potom i hitna operacija koja je uspela da je privremeno stabilizuje.

Ipak, borba nije bila završena - dve nedelje kasnije razvila se sepsa, stanje se pogoršalo, a srce joj je ponovo stalo, što je dovelo do drugog iskustva na ivici smrti, tokom kojeg je, kako tvrdi, dobila poruku da njen zadatak na ovom svetu još nije završen.

Treći put, kada su joj pluća bila ispunjena tečnošću i kada je počela da se guši, doživela je još jedno slično iskustvo, sa istom porukom - da mora da se vrati i završi ono zbog čega je, kako veruje, poslata nazad.

Poruka koju danas prenosi svetu

Nakon dugog oporavka, odlučila je da podeli svoje iskustvo, uprkos strahu od osude, jer je, kako kaže, shvatila da nije jedina koja je prošla kroz slično i da ono što je doživela ima širu svrhu.

Njena poruka je jednostavna, ali snažna - "smrt nije kraj", već prelazak u drugo stanje postojanja, a ono što ljudi najčešće pogrešno razumeju jeste strah koji ih sprečava da zaista žive život koji imaju.

Kako tvrdi, vratila se sa ciljem da podseti ljude da su voljeni više nego što mogu da zamisle i da život treba živeti bez stalnog straha od kraja, jer upravo taj strah često sprečava ljude da donesu odluke koje bi ih učinile istinski ispunjenim.

Autor: S.M.