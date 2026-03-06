Dan žena nije samo sinonim za cveće i čokolade! 8 mart je dan koji je PROMENIO ISTORIJU ŽENA!

Iza poklona i čestitki krije se borba za prava koja danas često uzimamo zdravo za gotovo.

Osmi mart mnogima je sinonim za ruže, parfeme i svečane ručkove. Ipak, Međunarodni dan žena nastao je kao simbol borbe, solidarnosti i zahteva za osnovnim ljudskim pravima žena. Njegovi koreni sežu u radničke proteste početkom 20. veka, kada su žene širom Evrope i Amerike tražile bolje uslove rada, kraće radno vreme i pravo glasa.

Upravo zahvaljujući tim borbama, žene su postepeno izborile politička i ekonomska prava koja danas smatramo podrazumevanim. Od prava glasa, preko prava na obrazovanje, do prava na samostalno odlučivanje o sopstvenom životu – 8. mart podseća da nijedno od tih dostignuća nije došlo lako. To je dan koji slavi hrabrost onih koje su pomerale granice u vremenima kada je to bilo nezamislivo.

Ipak, ovaj datum nije samo istorijska lekcija. U 21. veku, žene se i dalje suočavaju sa nejednakim platama, stereotipima i nasiljem. Zato 8. mart nije relikt prošlosti, već poziv na kontinuiranu borbu za ravnopravnost – u porodici, na poslu i u društvu. On nas podseća da jednakost nije privilegija, već osnovno ljudsko pravo.

Važno je razumeti da obeležavanje ovog dana ne isključuje nežnost i pažnju, ali ih stavlja u širi kontekst. Cveće je lep gest, ali prava vrednost 8. marta leži u poštovanju, podršci i stvarnoj ravnopravnosti – svakog dana u godini, ne samo jednog.

Zato 8. mart nije samo praznik žena. To je dan kada se podsećamo koliko su istrajnost, solidarnost i hrabrost promenile svet – i koliko je još važno da se taj put nastavi.

Autor: S.Paunović