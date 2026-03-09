'Drage dame, srećan 8. mart' Kokanović: Povodom Međunarodnog dana žena imao sam čast da koleginicama čestitam njihov dan i uručim mali znak pažnje (VIDEO)

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović oglasio se na Instagramu povodom Međunarodnog dana žena.

- Povodom Međunarodnog dana žena imao sam čast da koleginicama u Upravi za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu čestitam njihov dan i uručim mali znak pažnje - napisao je Kokanović i dodao:

Ponosan sam na tim sa kojim radim – jer upravo posvećenost, odgovornost i energija naših koleginica čine da zajedno radimo još bolje. Drage dame, srećan 8. mart!

