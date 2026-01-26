AKTUELNO

Politika

Kokanović iz Rumunije: Čestitam Dan Svetog Save, sa željom da nas vrednosti koje on simbolizuje i dalje povezuju, ujedinjuju i inspirišu

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/kokanovic.vlada ||

Na kraju posete Srbima iz Rumunije imao sam čast da prisustvujem Svetosavskoj akademiji u organizaciji Saveza Srba Rumunije, izjavio je direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović.

- Sveti Sava, kao simbol vere, znanja i duhovnog nasleđa, ima posebno mesto u identitetu srpskog naroda, a za našu zajednicu u Rumuniji ovaj praznik nosi dodatnu težinu i smisao. Savez Srba Rumunije, kao jedan od oslonaca zajednice još od 1989. godine, dosledno i predano radi na očuvanju jezika, kulture i tradicije, uz posebnu brigu o mladima - napisao je Kokanović na Instagramu i dodao:

Iskreno poštovanje zaslužuju vaš trud, brojne kulturne i obrazovne aktivnosti i odgovornost prema budućim generacijama. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu nastaviće da bude pouzdan partner u svim inicijativama koje jačaju srpsku zajednicu i čuvaju nacionalni identitet.

- Čestitam Dan Svetog Save, sa željom da nas vrednosti koje on simbolizuje i dalje povezuju, ujedinjuju i inspirišu - zaključio je Kokanović.

pročitajte još

EKSKLUZIVNO ZA PINK! NAŠI ZLATNI DELFINI OTVORILI DUŠU: Prošli smo kroz PAKAO, ali smo pokazali da smo najbolji kad je najteže! (FOTO)

Autor: Pink.rs

#Rumunija

#Vladimir Kokanović

#dan svetog save

#povezivanje

#vrednosti

POVEZANE VESTI

Politika

Kokanović iz Švedske poručio: Srbi u rasejanju nisu sami, i Srbija je uvek uz njih (FOTO)

Politika

Treći dan posete Francuskoj: Kokanović sa udruženjem 'Srbija' o očuvanju identiteta

Politika

Kokanović obišao Zejtinlik: Ovo mesto nije samo groblje, već spomenik hrabrosti, patnji i žrtvi generacija koje su branile slobodu Srbije (VIDEO)

Politika

Kokanović u radnoj poseti Zagrebu: Srbija stoji čvrsto uz svoj narod gde god da živi. Moja misija je da veze koje nas povezuju učinimo još jačim!

Društvo

'SVETIONIK NAŠE VERE I KULTURE' Kokanović istakao značaj jačanja statusa i položaja Srba u Mađarskoj

Politika

'DECO, VI STE NAŠI NAJLEPŠI AMBASADORI' Vladimir Kokanović u Cirihu otvorio 26. Dečju smotru srpskog folklora