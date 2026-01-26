Kokanović iz Rumunije: Čestitam Dan Svetog Save, sa željom da nas vrednosti koje on simbolizuje i dalje povezuju, ujedinjuju i inspirišu

Na kraju posete Srbima iz Rumunije imao sam čast da prisustvujem Svetosavskoj akademiji u organizaciji Saveza Srba Rumunije, izjavio je direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović.

- Sveti Sava, kao simbol vere, znanja i duhovnog nasleđa, ima posebno mesto u identitetu srpskog naroda, a za našu zajednicu u Rumuniji ovaj praznik nosi dodatnu težinu i smisao. Savez Srba Rumunije, kao jedan od oslonaca zajednice još od 1989. godine, dosledno i predano radi na očuvanju jezika, kulture i tradicije, uz posebnu brigu o mladima - napisao je Kokanović na Instagramu i dodao:

Iskreno poštovanje zaslužuju vaš trud, brojne kulturne i obrazovne aktivnosti i odgovornost prema budućim generacijama. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu nastaviće da bude pouzdan partner u svim inicijativama koje jačaju srpsku zajednicu i čuvaju nacionalni identitet.

- Čestitam Dan Svetog Save, sa željom da nas vrednosti koje on simbolizuje i dalje povezuju, ujedinjuju i inspirišu - zaključio je Kokanović.

Autor: Pink.rs