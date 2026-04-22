KRAVA POBEGLA IZ KLANICE, VODI SE KAO NESTALA: Jure je vlasnik i policija, u potrazi se koriste dronovi i termovizijske kamere

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

U okrugu Ansbah, u nemačkoj saveznoj pokrajini Bavarska, jedna krava pobegla je prilikom istovara ispred klanice i za njom se i dalje traga, saopštila je policija.

Životinja je bila deo grupe stoke namenjene klanju, a nakon bekstva uputila se ka obližnjem šumskom području u mestu Sondernohe, u opštini Flahslandern, prenosi Špigel.

Uprkos brzo pokrenutoj potrazi u kojoj su učestvovali policija, vlasnik i lovci, krava do sada nije pronađena.

Policija Srednje Frankonije je saopštila da su u potrazi korišćeni dronovi i termovizijske kamere, ali bez rezultata.

Policija navodi da za sada nema opasnosti po učesnike u saobraćaju.

Krava pobegla i pridružila se stadu ovaca

Sličan slučaj zabeležen je pre nekoliko meseci, kada je krava po imenu Mike pobegla u Bemerhafenu i pridružila se stadu ovaca u tom području.

Kasnije bila pošteđena klanja nakon što je vlasnik stada pokrio troškove njenog zbrinjavanja.

Autor: Iva Besarabić

