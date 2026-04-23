OVO ĆE BITI HIT! Kinezi osmislili WC u automobilu: Rešenje za duge vožnje i zastoje

Kineska kompanija Seres, deo brenda Aito, patentirala je neobično rešenje - toalet ugrađen u automobil koji se izvlači ispod suvozačkog sedišta.

Ova inovacija zamišljena je kao praktično rešenje za duge zastoje, kampovanje ili čekanje na putu.

Kako funkcioniše WC u automobilu

Prema dostupnim informacijama, uređaj se može aktivirati ručno ili glasovnom komandom.

Sistem funkcioniše po principu kliznog mehanizma, slično fioci, i nakon upotrebe se vraća ispod sedišta, bez zauzimanja dodatnog prostora u kabini, piše Kamatica.

Šta uključuje sistem

Toalet u vozilu opremljen je:

ventilacijom i izduvnim sistemom koji neprijatne mirise izbacuje van vozila

rezervoarom za otpad koji se prazni ručno

grejačem koji pomaže u sušenju sadržaja i isparavanju tečnosti

Kako navodi Car News China, ovaj sistem nije namenjen korišćenju tokom vožnje, već isključivo kada vozilo miruje.

Zašto nastaju ovakve ideje

Kinesko tržište automobila poznato je po velikoj konkurenciji, zbog čega proizvođači sve češće uvode neobične funkcije kako bi se izdvojili.

Među dodatnom opremom već se mogu naći masažna sedišta, karaoke sistemi, mini frižideri i veliki multimedijalni ekrani.

Da li će stići u proizvodnju

Ipak, ostaje pitanje da li će ovakav toalet zaista zaživeti u serijskoj proizvodnji.

Kao i mnogi patenti, moguće je da će ostati samo koncept, posebno zbog izazova kao što su higijena, praktičnost i prihvatanje među kupcima.

Autor: D.Bošković