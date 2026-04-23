KOSOVO ĆE BITI SRPSKO, KRUŠEVAC PRESTONICA... Poslednji potomak Tarabića otkrio jezivu istinu proročanstva: Naići će čovek plavih očiju... (FOTO)

"Proročanstvo da će svi Srbi stati pod jednu šljivu izmislili su naši neprijatelji."

Jovan Tarabić, poslednji potomak čuvenih proroka Miloša i Mitra Tarabića, tvoraca Kremanskog proročanstva, preminuo je 2014. u svom rodnom selu Kremna, u 92. godini.

On je, citirajući svoje vidovite pretke, ponovio da će Kruševac biti srpska prestonica, Carigrad pravoslavni, a Kosovo srpsko. Jovan se poslednji put u medijima oglasio 2012. godine kada je podsetio da originalni rukopis Kremanskog proročanstva nikada nije pronađen.

On se, kako je tvrdio ovaj poslednji potomak velike porodice proroka, nalazi zatvoren u jednoj flaši koja je zazidana u jednoj staroj kući u Užicu.

- Proročanstvo da će svi Srbi stati pod jednu šljivu izmislili su naši neprijatelji, ali su se grdno prevarili jer će Srbija ipak opstati uprkos svim nedaćama - govorio je tada sada pokojni Jovan.

- Počeće opšti rat, ali Srbija u tome neće učestvovati, i svi će od Evrope do Amerike žuriti da dođu u našu zemlju da bi pronašli mir i sigurnost. Što se tiče opšteg rata, glavna bitka će se voditi između Rusije i Turske, i to na prostoru nekadašnjeg Carigrada.

- Al‘ naići će čovek s istoka na belom konju i sa plavim očima i kazaće:

"Stoj narode, Bog na nebu, car na zemlji". Taj čovek biće ruski car koji će osloboditi sve pravoslavne i srpske zemlje - pričao je tada Jovan Tarabić.

Autor: D.Bošković