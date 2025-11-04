Vučić otkrio kada će biti skup u Novom Sadu: Sutra u Beogradu verovatno doček Srba sa KiM

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da nije otkazan planirani skup građana u Novom Sadu, kako su preneli pojedini mediji i najavio da će taj skup verovatno biti održan 11, 15. ili 16. novembra, kao i da je pozvan samo na taj skup, a da će sutra u Pionirskom parku verovatno biti dočekani Srbi sa KiM koji su krenuli pešice.

Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara u Briselu da prokomentariše te navode medije kao i da će umesto tog skupa u Novom Sadu biti održan sutra u 17 časova "nekakav skup u organizaciji SNS" ispred Skupštine Srbije.

"Ja samo znam za skup u Novom Sadu. Mislim da razmišljaju da li da bude 11. ili 15. ili 16. novembra, ta tri datuma su u opticaju. Jedini skup na koji su me pozvali je taj u Novom Sadu. Jedini skup za koji znam. A ovo (sutra) može da bude, ali nisam siguran, nemojte me držati za reč, obavestili bi me da je neki veliki skup, ali pretpostavljam da je to samo da hoće ljudi u Pionirskom parku da prirede doček za Srbe sa Kosova i Metohije. Ništa posebno, ništa više. Niti je reč o velikom skupu, niti bilo šta drugo", rekao je Vučić novinarima u Briselu gde je učestvovao na Samitu o proširenju EU.

Dodao je se sprema za taj skup u Novom Sadu.

Autor: Pink.rs