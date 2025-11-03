Vučić: Uskoro veliki skup u Novom Sadu, mladi iz Pionirskog parka simbol slobode

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će uskoro biti organizovan veliki skup građana u Novom Sadu, koji će, kako je naglasio, biti „mnogo veći od skupa održanog 1. novembra“.

„Uskoro ćemo imati ogroman skup u Novom Sadu, mnogo veći nego što su oni imali. Iako je ovo bio veliki skup i dostojanstveno protekao“, rekao je Vučić gostujući u emisiji „Ćirilica“ na TV Prva.

On je istakao da je na prethodnom okupljanju bilo mnogo pristojnih i apolitičnih ljudi koji su želeli da iskažu pijetet prema žrtvama.

„Oni su se povukli, oko 10.000 do 12.000 ljudi je otišlo i više se nije ni vraćalo ni u jednom delu. I hoću da se zahvalim tim ljudima jer su izdržali stravičan pritisak. A ti ljudi su imali samo ljubav, veru i nadu. Nisu imali mržnju u sebi. Srećom, nisu imali ni strah. Možda čak i jesu. Ali su im ljubav, vera i nada bili snažniji od straha. I beskrajno sam im zahvalan na tome“, poručio je predsednik.

Vučić je posebno naglasio zahvalnost mladima okupljenim u Pionirskom parku, koje je nazvao „simbolom slobode Srbije“.

„To je jedno jedino mesto koje je bilo napadano bezbroj puta. Zašto im je trnu oku toliko? Zato što ne mogu da trpe demokratiju, ne mogu da trpe drugačija mišljenja makar na jednom mestu. Čak ni na jednom mestu. Ti ljudi se u skladu sa zakonom tu nalaze. Za razliku od njih koji su i sinoć bili protiv zakona kod Narodne skupštine, a ovi su ljudi bili u skladu sa zakonom u Pionirskom parku“, rekao je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov