Zaova snajki polila venčanicu crnom bojom: Usledila tuča svatova ispred crkve, OVO su svi detalji haosa (VIDEO)

Možemo svi da zamislimo uzbuđeno iščekivanje neveste koja je čekala skoro 20 godina da se uda za svoju ljubav iz detinjstva... Međutim, teško je zamisliti zaovu koja u trenutku najveće sreće snaju u venčanici poliva crnom farbom!

Upravo to se dogodilo Gemi Monk iz Britanije dok se spremala da izgovori sudbonosno "da" svojoj devojačkoj ljubavi - Kenu.

Gema je stajala u venčanici na kasnoprolećnom suncu, uživajući u onom napetom trenutku iščekivanja pre nego što će krenuti ka oltaru, kada ju je zadesilo neprijatno iznenađenje. Zaova je na nju izručila kantu crne boje, a sve jer je želela osvetu zbog "porodičnog sukoba koji je mesecima tinjao".

Jadna Gema (35) i njene dve deveruše našle su se u unakrsnoj vatri i izgledale su kao da su se upravo rvale u blatu, a ne da su se spremile za venčanje.

UK bride Gemma Monk has black paint thrown on her face and £1,800 wedding dress by her sister-in-law just minutes before the ceremony. She still changed into a borrowed dress and got married. Attacker gets suspended sentence. pic.twitter.com/WCD42f4MuL — AsianDrama (@AsianDrama118) 18. април 2026.

Nema sumnje da je čin sabotaže bio usmeren da uništi najsrećniji dan u Geminom životu. Ali zašto je zaova to uradila teško je razumeti. Prema pisanju medija, razlog za ovakvu gnusnu osvetu je priča dostojna španske sapunice...

Svet su obišle fotografije Geme prekrivene farbom, kako uplakana stoji na parkingu ispred crkve. Njena zaova Antonia Istvud (49) jedva je izbegla zatvor kada se pojavila pred sudom u Mejdstonu zbog optužbi za napad i oštećenje tuđih stvari.

Sve se odigralo u maju 2024. godine, a Gema je na sudu ispričala da je venčanje na kraju obavljeno... Objasnila je da je nekako uspela da se okupa i da je obukla haljinu koju su joj doneli iz crkve i sa dva sata zakašnjenja izgovorila je sudbodnosno "da" svom izabraniku.

"Čekali smo tako dugo taj dan. Ništa me nije moglo zaustaviti... Mogla sam da prošetam do oltara u donjem vešu i sa crnom bojom po licu ako je trebalo", rekla je Gema, majka dvoje dece iz Hern Beja u Kentu.

Ali sve je interesovalo zašto je Antonija to uradila? I, što je još važnije, da li joj je žao?

Gnevna zaova, koja radi kao frizerka, je za DailyMail otkrila zašto je odlučila da snajki upropasti najvažniji dan u životu. Iako joj je žao jer je na sebe navukla "loš glas", ne kaje se zbog onoga što je uradila snajki.

"Sram me je. To nisam ja. Nikada ranije nisam imala problema sa policijom. Nikada. Imala sam jak napad panike na dan izricanja presude. Plašila sam se zatvora. Sve me je to jako pogodilo", priča Antonija koja dodaje da "ne ume baš da objasni zašto je to uradila".

"Ne znam zašto sam to uradila. Bilo je to, u trenutku", navodi Antonija.

Međutim, iz razgovora se naslućuje da su snajka i zaova godinama na ratnoj nozi. Antonija, naime, tvrdi da je godinu dana ranije Gema "pokvarila" njeno venčanje i da je isto pokušala da sabotira.

Zbog loših odnosa, ni Antonija, ni njen suprug Ešli, koji je inače Gemin brat (jedan od četiri) - nisu bili pozvani na Gemino venčanje, ali su ipak odlučili da dođu.

Antonija tvrdi da je Gema pokvarila njeno venčanje prethodne godine pokušajem da je saplete dok je išla ka oltaru, što Gema odbacuje kao besmislicu.

A boja? Bila je u kolima slučajno, tvrdi Antonija.

"Moja ćerka je upravo dobila prvo unuče i koristila sam crnu boju za otiske bebine ruke i stopala. To je bila razblažena, dečija boja, oko 200 ml farbe, bila mi je u kolima", rekla je Antonija.

Odluku da polije snajku farbom je, kako tvrdi, donela tu, na licu mesta.

"Videla sam je kako izlazi iz kola – bila je nekoliko metara dalje. Onda sam viknula i bacila boju. Pogodila ju je u zadnji deo haljine", tvrdi Antonija.

Nakon toga je nastao haos, bilo je i razmene udaraca, čupale su se za kosu... Gema je završila potpuno prekrivena bojom.

"Kasnije sam shvatila da imam i rupu na glavi gde mi je iščupana kosa", priča Antonija.

Tuča je eskalirala. Otac mlade, Džejson, koji je parkirao Range Rover, video je šta se dešava i potrčao, ali je slučajno ostavio auto u leru, pa se džip pokrenuo i udario u zid. Dok je trajala drama, Antonija i Ešli su pobegli nazad u Mančester.

Usledili su ljuti telefonski pozivi.

"Majka me je zvala i pitala ‘šta si uradio, Ešli?’ Drugi su pretili da će nam zapaliti kuću. Rekli su nam da ne prilazimo nikome ili će nas ubiti", tvrdi Antonijin muž, a Gemin brat - Ešli.

Na sudu u Mejdstonu, Antonija je osuđena na 10 meseci zatvora uslovno na 12 meseci i 160 sati rada u javnom interesu, nakon što je priznala krivicu.

Takođe je dobila zabranu prilaska od 10 godina i obavezana je da plati 5.000 funti odštete.

Sudija je nije poverovao da je sve bilo impulsivno i nazvao je čin "užasnim, zlim i bezobraznim".

Prema Antoniji, neprijateljstvo sa Gemom je počelo kada su ona i Ešli započeli vezu 2023.

Upoznali su se u Mursiji u Španiji, gde je Ešli radio kao građevinac. Oboje su bili u drugim vezama koje su se raspadale. Venčali su se pet meseci nakon povratka u Veliku Britaniju.

Ali nisu svi zbog toga bili srećni.

Ešli tvrdi da je Gema bila ljubomorna jer je bila tad već u vezi 20 godina, ali se nije udala... Antonija dodaje da je Gema pokušavala da izazove probleme njoj i Ešliju.

Gema je priznala da je postojala napetost, ali odbacuje optužbe brata i snajke, odnosno zaove...

Sud je rekao svoje, ali i porodica na koju je sve ovo ostavilo duboke posledice.

Gema kaže da pati od depresije i da više ne može da radi. Antonija tvrdi da takođe ima psihičke posledice i nesanicu.

Na kraju, obe strane su pogođene.

Ešli zaključuje da je porodica "pukla" i da se više ne viđaju...

Autor: Marija Radić