NEVIĐEN LUKSUZ NA 10.000 METARA: Avio-gigant uvodi privatna kupatila u avionima, a evo šta čeka putnike u ekonomskoj klasi

Predsednik avio-kompanije Emirates, Tim Klark, najavio je sledeći korak u evoluciji luksuznog putovanja – uvođenje potpuno privatnih kupatila u sklopu apartmana prve klase.

„Radimo na tome da kupatila postanu deo samih apartmana. Želim da ovo svi čuju kako bi konkurencija požurila da vidi kako to uopšte može da se izvede“, izjavio je Klark na samitu lidera avio-kompanija u Berlinu, a prenosi The National.

Hotel u oblacima

Dok putnici u prvoj klasi moćnog Erbasa A380 već imaju pristup tuš kabinama i barovima, nova kupatila u apartmanima podići će privatnost na nivo koji trenutno nudi samo nekoliko kompanija na svetu, poput Etihad-a sa njihovom čuvenom „Rezidencijom“.

Međutim, inovacije se ne završavaju na najskupljim kartama. Avio-kompanije su počele da misle i na putnike sa „plićim“ džepom, uvodeći rešenja koja drastično menjaju iskustvo u ekonomskoj klasi.

Šta se menja za ekonomsku klasu?

Iako kupatila ostaju rezervisana za elitu, putnici u ekonomskoj klasi dobijaju priliku za pravi san:

Kreveti na sprat: Air New Zealand je uveo krevete na sprat za ultra-duge letove, koji se mogu iznajmiti po ceni od 100 dolara po satu.

„Relaxing Row“: United Airlines testira koncept gde se ceo red od tri sedišta pretvara u ravan ležaj sa dušekom, premijum ćebadima i jastucima.

Ova trka u naoružanju udobnošću pokazuje da kompanije više ne prodaju samo prevoz od tačke A do tačke B, već pokušavaju da nebo pretvore u leteće hotele, bez obzira na klasu u kojoj letite.

Autor: D.S.