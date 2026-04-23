NOVA ERA ZA TAKSISTE U SRBIJI - CAR:GO uvodi digitalni taksimetar

Domaća platforma za urbanu mobilnost CAR:GO najavila je lansiranje nove klase – taksi klase unutar aplikacije, a u sklopu ove klase i važnu funkcionalnost u aplikaciji, koja menja način na koji taksisti rade i zarađuju. U

pitanju je digitalni taksimetar koji donosi veću transparentnost, više vožnji i direktan pristup velikoj bazi korisnika.

Uvođenjem digitalnog taksimetra, taksisti koji posluju kroz CAR:GO aplikaciju dobijaju ključnu prednost na tržištu, a to je mogućnost da korisnici unapred vide procenu vrednosti vožnje, što povećava poverenje i direktno utiče na veću stopu prihvatanja vožnji.

„Ovo nije samo još jedna tehnološka inovacija, već alat koji taksistima omogućava da budu efikasniji i sigurniji. Transparentnost više nije opcija, nego standard koji donosi više posla. Formiranje cena postaje jasno i transparentno, a taksisti dobijaju pristup hiljadama aktivnih korisnika CAR:GO aplikacije“, ističu iz menadžmenta kompanije.

Za razliku od tradicionalnog modela, gde cena često ostaje nepoznata do kraja vožnje, digitalni taksimetar u CAR:GO aplikaciji omogućava da vozač i korisnik u startu budu na istoj strani, bez nesporazuma i neprijatnosti. Ova inovacija deo je šire strategije CAR:GO da, u saradnji sa taksi udruženjima, unapredi uslove rada za taksiste i istovremeno podigne standard usluge na tržištu.

Poruka je jasna: tržište se menja, a oni koji prvi prihvate digitalne alate, imaju najveću prednost.

