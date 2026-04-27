AKTUELNO

Extra

SRBIN ZAVRŠIO NA SUDU ZBOG TOALETA! Drama u Austriji: 'Zaboravio' važnu stvar, sledi mu 'paprena' kazna

Izvor: Kurir.rs/Hojte, Foto: Pixabay.com ||

Četrdesettrogodišnji čistač zgrada iz Srbije morao je da odgovara pred Regionalnim sudom u Feldkirhu, jer navodno, više od dve godine nije platio značajan iznos poreza kao samostalni preduzetnik – zadužen, između ostalog, za čišćenje javnih toaleta – optužba koja nije mogla biti odbačena na sudu.

Prema pisanju lista "Krone", javno tužilaštvo je optužilo čoveka da je ostvario približno 550.000 evra prihoda u 2023. i 2024. godini, ali je samo delimično platio porez. Konkretno, u optužnici se navodi da je nedostajalo 42.000 evra poreza na promet za 2023. godinu i dodatnih 45.000 evra naredne godine; pored toga, preko 170.000 evra poreza na dohodak je ostalo neplaćeno.

Ukupan iznos je bio oko 257.000 evra. Sada insolventni biznismen izrazio je kajanje i insistirao: "Nisam to uradio namerno." Odbrana je tvrdila da je odgovornost delimično i na poreskom savetniku, koji nije prosledio dokumenta poreskoj upravi zbog neizmirene fakture.

Sudija je izrekao strogu kaznu

Sudija je, međutim, odbacio ove argumente i osudio sumnjive poslove. Kazna za utaju poreza je novčana kazna od 100.000 evra – a u teškim slučajevima i šest meseci zatvora.

Pored toga, čovek mora da plati svoje poreske dugove. Kaznu može da otplati u ratama tokom narednih pet godina. Presuda još nije pravosnažna.

pročitajte još

Ne krećite autom na prvomajski izlet bez OVIH provera: Zbog jedne greške odmor može da propadne

Autor: Marija Radić

#Austrija

#Kazna

#Srbin

#Sud

#Toalet

POVEZANE VESTI

Zadruga

Drama bivših drugarica: Mrvica urnisala Jelenu zbog odnosa sa Munjom, očitala joj surovu lekciju! (VIDEO)

Fudbal

Zlatan završio na sudu zbog stana, a evo ko se umesto njega pojavio na ročištu

Domaći

Maja pala na Alibabu: Zajedno završili pod jorganom, on joj ispipao golo telo! (VIDEO)

Fudbal

Počelo suđenje Karlu Anćelotiju: Prete mu četiri godine zatvora, pogledajte scene iz sudnice

Svet

Do Kvon negirao krivicu pred američkim sudom: Evo za šta sve terete 'kralja kriptovaluta'

Zadruga

Pukao joj film: Sandra zapenila na Luku, zbog njegove hladnoće završila u suzama! (VIDEO)