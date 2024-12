Pukao joj film: Sandra zapenila na Luku, zbog njegove hladnoće završila u suzama! (VIDEO)

Nije mogla više da ćuti!

Sandra Obradović i Aleksandra Nikolić žestoko su zaratile sa Lukom Vujovićem.

- Jako si kontradiktoran jer si pet puta ponovo, znači ja sam ti nebitna? Rekao si da će da te prođe posle tri dana - urlala je Sandra.

- Ti šta god da mi uradiš ili Ena, razočarenje će da traje dva ili tri dana - rekao je Luka.

- Kad je bio problem spustio si me najniže i nisi došao kad mi je bilo najgore. Ja to i njoj zameram. Ja sam došla kad je tebi bilo loše. Ponizio si me teško kad si rekao da nikad nećemo sedeti napolju. Kad sam ja za tebe nešto ružno rekla? Ja sumnjam u svakoga - pričala je Aleksandra.

- Ona je bila spreman da više nikad ne priča sa tobom kad si rekla da si sumnjala u mene. Je l' bi joj zamerila to do kraja života ili nastavila da se družiš? - pitao je Luka.

- Nije ovo tema, nego ti - rekla je Nikolićeva.

- Je l' ste vi drugarice ili prijatelji? - nastavio je Luka.

- Ti si govorio da sam ti ja prijatelj, nikad nisi rekao drugarica - dodala je Sandra.

- Ne, mi se družimo i upoznajemo - rekao je Luka.

- Ja ne mogu da verujem koliko si odvratan - rekla je Sandra, a onda završila u suzama.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić