Alibaba joj je pisao sa lažnog profila, hteli su da se pomire: Uroš raskrinkao Aneli, ona priznala sve o dopisivanju sa Asminom (VIDEO)

Više nije mogla da mu ćuti!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Bravo Aneli, bravo što si iskulirala Munju koji je hteo da te slomi po svaku cenu sinoć - glasila je poruka gledalaca ua nju.

- On kad je u sukobu sa mnom vređa me najgore, kad ne pričamo ide za mnom i hoće da se izmiri. On je prvo molio da se pomirimo. Uzeo mi je gaćice i čak gledao i broj. Ja mislim da je on zaljubljen u mene. Ne zna kako sa mnom, pa spušta loptu, a kad vidi da ne želim da razgovaram on me vređa. On možda misli da bi mogao da bude sa mnom. On ide na sve moguće, govori to i Terzi, hoće da me povredi i baci teret na Terzu. On misli da bi Terza imao prolaz kod mene - govorila je Aneli.

- Ništa nije pogrešila. Ona se miri i svađa sa ljudima. Nikad je do jutros nisam uvredio. Ja sam ljut na sebe što sam dozvolio sebi. Izvinjava se tvojoj majci i Siti, za tebe sam sve mislio. Ono što traži, to je i dobila - dodao je Munjez.

- Ona je sinoć došla kod Munje, rekla sam da je ne vređa. Ona traži da ja nju pljujem. Ja sam smirivao Munju da nju ne napada, a ona hoće mene da uvuče u konflikt - komentarisao je Terza.

- Kad je Aneli izašla iz Elite njoj je Alibaba pisao sa lažnog profila. Oni su razmenjivali poruke nežne, Slađa je slikala poruke i slala da bi imala dokaze. Ona je htela da se pomiri sa njom, a i ona sa njim - otkrio je Uroš.

- Ja sam bila u "Magazinu IN" pre nego što sam ušla, o tim porukama se radi. To može da se dokaže. Nisam rekla da je to 100% ali su mi pisane poruke i ima dokaze da je to on. Ja sam to posumnjala i postoje poruke. Ja njemu nisam rekla da je to on. Jedna osoba napolju zna o kojim porukama je reč i može sve da izbaci - govorila je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić