Radi sve po njenim instrukcijama: Sofija žestoko potkačila Terzu, ubeđena da mu Milica komanduje šta da priča! (VIDEO)

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Anđelu Đuričić i Sofiju Janićijević.

- Anđela šaljem ti mnogo poljubaca, ovde Đole Kralj. Gledao sam ti u karte i video sam ti dete, mnogo sreće i postaćeš voditeljka - rekao je Đole.

- Hvala ti Đole, to mi se dopada - rekla je Anđela.

- Anđela došla si u Narod pita, a ne odgovaraš na pitanja. Misliš li da bi mogla dobiti kaznu za nepoštovanje? - glasilo je pitanje na X.

- Odgovaram, ali toliko stvari ima koje bih pitala mene, a mi samo pričamo o istoj stvari - rekla je Anđela.

- Sofija najlepša si i najpametnija u istoriji Zadruge. Ne obraćaj pažnju na loše komentare - glasila je konstatacija na X.

- Ne mogu da me povrede ljudi koji mi nisu ni do kolena - rekla je Sofija.

- Je l' si svesna da se tebi i tvom potporu Milu Kačavendi ceo svet smeje? - glasilo je pitanje na X.

- Milena je moja prijateljica i ona meni nije nikakva potpora - rekla je Sofija.

- Rafinerija ulje u Pančevu plače za Sofijinom kosom - glasila je konstatacija na X.

- Ne znam zašto ih toliko boli moja kosa, ali očigledno jer je najskuplja i najbolja - rekla je Sofija.

- Je l' tačno da si se dopisivala sa Urošem Rajačićem i spremala se šta ćeš reći u emisiji? - upitala je Maša.

- Ne, on i ja se nikada nismo dopisivali. Kontakt s njim nikada nisam imala - rekla je Sofija.

- Kako komentarišeš odnos Rajačića i Milice? - upitala je Maša.

- To je njihova stvar, meni oni nisu ništa tako da slobodni i mladi budu s kim žele - rekla je Sofija.

- Terza je skoro izjavio da bi sada pre bio s Milicom nego s tobom da može da vrati vreme - rekla je Maša.

- On nije naivan već radi po njenim instrukcijama zbog deteta. Milion puta je rekao da mu je žao što nije ostao sa mnom, a ako sad izjavljuje to onda je on za neku ustanovu - rekla je Sofija.

- Nije viši cilj da budeš dobar sa detetom ili u dobrom odnosu sa Milicom već zajednički cilj. Ako izjavljuje to i radi na tome da maksimalno ispoštuje da bi došao do svoje ćerke, to je samo želja da bude otac i treba da se poštuje majka svog deteta - rekla je Anđela.

- Sofija kako komentarišeš što je Milica tražila Terzi 13.500 hiljada evra? - upitala je Maša.

- Pa on je dužan kao otac da finansira svoje dete - rekla je Sofija.

- Svaka joj čast, mislim da on treba da se maksimalno potrudi da joj na

Autor: N.Panić