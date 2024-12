Rešeta: Milica dala do znanja Munji da Sofija nema pravo da priča o njenoj prošlosti, evo da li joj se Terza gadi (VIDEO)

Oplela po njima!

Milica Veličković sela je da doručkuje, te joj se Danijel Dujković Munjez ponovo pridružio i započeo razgovor o Sofiji Janićijević. Milica mu je jasno stavila do znanja da Sofija ne sme da priča o njenoj prošlosti jer je preljubnica.

- Videćemo da li će ti nešto reći - rekao je Munjez.

- Naravno da ne. Šta može ona da mi kaže? Bila je naku*čena dok nisam došla, a prizivali su susret. Ona će da priča o mojim trojkama, Gastozu i glupostima. To meni sve ide u prilog, samo neka priča - rekla je Milica.

- Sve ti ide u prilog, trudnica si - rekao je Munjez.

- Ne, obzirom da neće videti dete, ako mu je bitno, a vidim da nije. To vama prodaje priče, to neću da dozvolim. To se ja sprdam ljubavnica i to meni je to zanimljivo, ali ne mogu da ti opišem dozu gađenja. Mnogo mi se gadi - rekla je Milica.

Autor: N.P