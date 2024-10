Lovac na novac, želi samo da se udomi: Kačavenda totalno raskrinkala Sofiju Janićijević, otkrila da budnim okom prati Enu Čolić! (VIDEO)

Oplela po svima!

Milena Kačavenda otišla je do Rajskog vrta kako bi razgovarala sa Drvetom mudrosti o svim aktuelnim temama i parovima koji su prethodnom vremenu bili zanimljivi u Beloj kući.

Kako gledaš na trenutne situacije u kući i ko te najviše intrigira? -pitalo je drvo.

Ova Ena mi je mutna i nekako me jako intrigira, jedva čekam da se raskrinka jer mislim da to sa malim Pejom i Matejom nije čisto. Što se tiče Anđele i Gastoza mislim da on polako uspeva da je osvoji i mislim da će to biti jako zanimljivija priča. Ona je rekla da ako dođe do veze da neće smeti da se obraća devojkama, čak mu je danas prva prišla i evo vidim da sad pričaju i da im je lepo -rekla je Kačavenda.

Kako sada komentarišeš odnos Terze i Sofije? -pitalo je drvo.

Sofija ima neku američku lepotu i zaista vidim da joj je bitan fizički izgled, mislim da je lovac na novac i da želi što pre negde da se udomi. Pokazuje ona emocije ponekad i da je hladna i krupulozna možda pokazuje za stolom ali baš mi deluje sa strane malo emotivnije. Ona mi je suviše odmerena za tako neku vrstu odnosa, ne verujem joj ništa bez obzira što sam podržala to. Za sada nisam sigurna da je Terza prava osoba za nju, na primer Karić koji je više njen fazon ali ne ona je odma otišla na Terzu -rekla je Kačavenda.

Bila si dobra sa Lukom kada je ušao, sada postoje neke varnice sa Sandrom, kako to komentarišeš? -pitalo je drvo.

Luka i Sandra jesu lep par i idu mi zajedno i jasno pokazuje da mu se sviđa ali mi nekako nisu bitni toliko i zanimljivi, samo su lepi i ništa više od toga. Nikad ništa nisam čula od nje i slabo komunicira, ne želi da ulazi u sukobe i nekako me podseća na Vanju od prethodne godine -rekla je Kačavenda.

Od pre nekoliko dana se spominje da su se zaljubili Ena i mali Peja?

Taj odnos mi nije jasan, ona bi se smuvala i sa Lepim Mićom, malo mi je to neobično jer mi nisu nikakav par, ta razlika u godinama mi je jako čudna i ja zaista ne bih volela da takva neka žena bude sa mojim sinom. Taj odnos mi je krajnje nepovezan i jako sam sumnjičava po pitanju Mateje da su kao prijatelj a mislim da to nije uopšte čista priča, ne sviđa mi se uopšte dodala je Kačavenda.

Autor: Nemanja Šolaja