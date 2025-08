Ne mogu da praštam 700 puta: Anđela otkrila šta je presudilo da otpiše Karića za sva vremena! (VIDEO)

Prekipelo joj!

Voditeljka Maša Mihailović u večerašnjoj emisiji "Narod pita" ugostila je Sofiju Janićijević i Anđelu Đuričić. Usledilo je novo telefonsko uključenje i javila se gledateljka Marina.

- Odmah da kažem da osuđujem gledaoce koji vas blate i brutalno vređaju jer onda nisu ništa bolji od vas iz rijalitija. Anđela, tebe je sad ovaj nazvao zvezdom, da li se tako osećaš? - pitala je gledateljka.

- Ne osećam se, svako ima pravo da me komentariše kako želi - rekla je Anđela.

- Je l' motiv ulaska u rijaliti da postanete poznata? - pitala je gledateljka.

- Moj motiv je novac - odgovorila je Đuričićeva.

- Sofija sinoć sam te pomenula u negativnom kontekstu i rekla sam da si ti ženski Gastoz, ali pošto su ovi iz armija pristrasni ja neću da te napadam. Ti si bila moja sugrađanka i neću da te napadam. Ti si grešila, ali Anđela je velikomučenica. Anđela, imate u Crnoj Gori vrsne guslare, pa treba nešto da izguslaju nad tvojom tužnom sdubinom. Gastoz može da napiše tekst, a ti si doživela tešku traumu i neko je izbacio tvoj p*rno snimak. Pitanje za Anđelu, sad je tako bogougodna i ne dobija nervne napade, vezano za Karića to mi je fascinantno... On je nju branio, baš je iskreno branio i ona se ostrvila na njega. Koji je razlog da ga napadne? - govorila je gledateljka.

- Ima je dva izleta kad sam ja u pitanju,izvinio se i rekla sam da više ne opraštam. Rekao mi je da progutam ja, on se izvinio... Posle toga je imao još jedan neumesan komentar, ja ne mogu da opraštam 700 puta. Imao je neke komentare na moje postupke, ja na njegove. Mi ništa novo nismo rekli u toj emisiji, na samom početku smo pričali o porukama. Ja nisam tip koji će da daje prepiske, pokazala sam Milanu i on je potvrdio da je to istina. Ušli smo u malo veći sukob, ali u narednim emisijama verovatno ne bi došlo do toga - govorila je Anđela.

