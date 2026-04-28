POROĐAJ NA 10.000 METARA! 'Beba je rođena u avionu' - čulo se iz kabine

Trudna putnica porodila se tokom leta kompanije Delta Erlajns na liniji Atlanta-Portland, oko 30 minuta pre sletanja na aerodrom, saopštila je avio-kompanija.
U avionu, koji je prevozio 153 putnika i četiri člana posade, posada je zatražila prioritetno sletanje nakon što je započeo porođaj, preneo je ABC.
Prema navodima Delte, kabinsko osoblje je uz pomoć lekara i dve medicinske sestre koji su se zatekli među putnicima pomoglo u porođaju.
Na audio snimku komunikacije iz kabine čuje se kako član posade potvrđuje da je "beba rođena u avionu", dok je let preusmeren ka hitnom sletanju.
Avion je nakon dolaska na aerodrom dočekala vatrogasno-spasilačka ekipa, a iz luke Portland je saopšteno da su majka i novorođenče stabilno i da su prevezeni u bolnicu.
Avio-kompanija je navela da posada prolazi medicinsku obuku za hitne situacije, uključujući porođaje tokom leta, kao i da se u ovakvim slučajevima aktiviraju standardne procedure za hitno sletanje i medicinsku asistenciju na zemlji.
Autor: Jovana Nerić