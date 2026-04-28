BEOGRAD DOMAĆIN VELIKE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI

Ko kontroliše AI dok ona utiče na odluke o poslu, novcu i ljudima? Stručnjaci upozoravaju na rizike.

U Beogradu će 28. maja biti održana međunarodna konferencija posvećena veštačkoj inteligenciji, na kojoj će stručnjaci govoriti o tome kako ova tehnologija već utiče na poslovanje, ali i na svakodnevne odluke. Konferenciju organizuje ISACA Belgrade Chapter, lokalni ogranak globalne organizacije koja okuplja više od 190.000 stručnjaka iz oblasti sajber bezbednosti i IT upravljanja.

Veštačka inteligencija je deo brojnih procesa - od finansija i zapošljavanja do analize podataka. Već danas 88% organizacija koristi AI u najmanje jednoj poslovnoj funkciji (McKinsey, The State of AI in 2025). Istovremeno, sa njenim širenjem dolaze i novi rizici koji se ne vide na prvi pogled.

Dok je kompanije koriste za automatizaciju i ubrzanje rada, sajber napadači je koriste za razvoj sve sofisticiranijih napada koje je teže otkriti i zaustaviti. Problem nastaje i kada se AI uvodi bez dovoljno kontrole i stručnog nadzora, što može dovesti do grešaka u odlučivanju, curenja podataka i ozbiljnih bezbednosnih incidenata.

Otvara se i pitanje odgovornosti – ko snosi posledice kada veštačka inteligencija donese pogrešnu odluku. Predstavnici ISACA-e kao ilustraciju navode scenario u kojem AI upravlja avionom. Ako dođe do greške ili nesreće, da li je odgovoran pilot koji nema punu kontrolu nad sistemom, kompanija koja koristi sistem ili sama tehnologija koja ne može snositi posledice? Pitanje odgovornosti u ovakvim situacijama, upozoravaju stručnjaci, ostaje kompleksno i bez jednostavnog odgovora.

„I pojedinci i kompanije danas intenzivno koriste veštačku inteligenciju jer ona ubrzava procese i povećava efikasnost, ali istovremeno moraju biti svesni rizika koje donosi njena neodgovorna primena – od curenja podataka do poslovnih i reputacionih posledica. Zato je ključno da AI sisteme vode sertifikovani stručnjaci koji razumeju upravljanje rizicima i bezbednu primenu tehnologije. Danas postoji sve veći jaz između brzine usvajanja AI i broja obučenih profesionalaca, a misija ISACA Belgrade Chapter-a je da taj jaz smanji kroz edukaciju i sertifikaciju“, izjavio je Zoran Zlokolica, predsednik ISACA Belgrade Chapter-a.

Stručnjaci poručuju i da veštačka inteligencija neće zameniti ljude, ali će ljudi koji je koriste zameniti one koji je ne koriste.



Na konferenciji će biti predstavljeni praktični primeri iz prakse koji prikazuju i prednosti i rizike primene veštačke inteligencije u poslovanju - od unapređenja efikasnosti i donošenja odluka, do izazova u oblasti sajber bezbednosti, zaštite podataka i upravljanja digitalnim rizicima. Među govornicima su međunarodni i regionalni stručnjaci iz oblasti sajber bezbednosti i IT upravljanja, koji će kroz konkretne studije slučaja pokazati kako organizacije mogu da koriste AI kao poslovnu prednost, ali i kako da istovremeno upravljaju povezanim rizicima.

Dan pre konferencije biće održane i stručne radionice za dodatnu edukaciju učesnika.

Autor: A.A.