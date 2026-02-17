PREDSEDNIK SRBIJE STIGAO U NJU DELHI Slede važni sastanci i učešće na Samitu o veštačkoj inteligenciji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Nju Delhi, gde će učestvovati na Samitu o veštačkoj inteligenciji.
Tokom posete Indiji, Vučić će se sastati sa predsednicom Indije Drupadi Murmu, kao i sa predsednikom Vlade te zemlje Narendrom Modijem.
Takođe, planiran je i niz susreta sa brojnim svetskim zvaničnicima.
Inače, u Indiji je u toku petodnevni samit o veštačkoj inteligenciji, koji okuplja šefove država, visoke zvaničnike i rukovodioce tehnoloških kompanija.
Na samitu učestvuje 20 šefova država i vlada, uključujući francuskog predsednika Emanuela Makrona i brazilskog predsednika Luiza Inasija Lulu da Silvu, a indijski premijer Narendra Modi će se obratiti u četvrtak.
Ovaj samit je prvi takav samit koji se održava na globalnom jugu, a na kojem se razmatra tehnologija koju razvijaju i kojom dominiraju bogate kompanije sa sedištem u bogatim zemljama.
Skup se održava u ključnom trenutku, jer veštačka inteligencija brzo transformiše ekonomije, preoblikuje tržišta rada i pokreće pitanja o propisima, bezbednosti i etici.
Autor: Jovana Nerić