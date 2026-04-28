NOVI NAPREDAK U ARHEOLOGIJI: Naučnici otkrivaju ko je autor slika na kamenu u Keniji starih 9.000 GODINA

Značajan napredak u afričkoj arheologiji otkriva ko je stvorio jednu od najzagonetnijih lokacija sa umetnošću na kamenu u Istočnoj Africi. Na arheološkoj lokaciji Kakapel u zapadnoj Keniji, istraživači su rekonstruisali vizuelni zapis od skoro 9.000 godina – prvi put povezujući drevne slike sa specifičnim ljudskim zajednicama.

Ovo otkriće kombinuje visokoprecizno snimanje umetnosti na kamenu, arheološka iskopavanja i analizu drevne DNK kako bi se odgovorilo na pitanje koje dugo muči istraživače: ko je napravio ove slike i kada?

Redak slučaj kad se umetnost na kamenu sreće sa genetikom

Umetnost na kamenu je poznata po tome što joj je veoma teško odrediti starost. Još teže je identifikovati ljude koji su je izradili. Međutim, u Kakapelu su naučnici imali retku prednost. Mogli su direktno da uporede naslikane slojeve na kamenim površinama sa iskopanim ljudskim ostacima i genetskim podacima na istoj lokaciji. Rezultat je jedan od najjasnijih hronoloških okvira za afričku umetnost na kamenu.

Istraživači su proizveli prvu milimetarski preciznu reprodukciju glavnog kamenog panela, zabeleživši stotine ranije nedokumentovanih figura. Analizirajući slike koje se preklapaju, identifikovali su četiri slikovne faze, od kojih svaka odgovara različitim kulturnim grupama koje su to mesto naseljavale hiljadama godina.

Najraniji umetnici: Lovci-sakupljači sa dubokim centralnoafričkim korenima

Najstariji sloj umetnosti je iz vremena pre otprilike 9.000 godina. Ove rane slike sastoje se od geometrijskih motiva – krugova, koncentričnih obrazaca i apstraktnih simbola urađenih crvenim i belim pigmentima.

Arheološki dokazi povezuju ove radove sa zajednicama ribolovaca-sakupljača Kansiore tradicije, koji su tamo živeli između pre otprilike 9.000 i 3.900 godina.

Ova faza je izuzetna zbog genetskih dokaza. Drevna DNK iz skeleta pronađenog u Kakapelu pokazuje jaku vezu sa modernim Mbuti lovcima-sakupljačima iz Centralne Afrike. To sugeriše da su umetnici pripadali široj mreži populacija koje žive u šumama, poznatim kao „Tva“ grupe.

Implikacija je značajna: ovi geometrijski crteži nisu samo apstraktna umetnost, već deo dugotrajne kulturne tradicije povezane sa identitetima centralnoafričkih lovaca-sakupljača.

Dramatična promena: Dolazak pastira

Hiljadama godina kasnije, vizuelni jezik Kakapela se drastično promenio. Drugi sloj slika prikazuje goveda sa dugim rogovima, pažljivo nacrtana iz profila sa prenaglašenim rogovima i masivnim telima. Ove slike označavaju dolazak pastirskih zajednica, verovatno povezanih sa grupama koje govore nilotske jezike i koje su stigle u region tokom gvozdenog doba.

Za razliku od ranijih apstraktnih oblika, ove slike odražavaju društvo usredsređeno na stoku, mobilnost i identitet krda. Goveda podsećaju na Sanga rase, danas takođe prisutne među istočnoafričkim pastirskim grupama.

Ova tranzicija nije samo umetnička, već je i privredna. Odražava širu transformaciju u Istočnoj Africi, gde su se strategije preživljavanja pomerile od traganja za hranom do stočarstva i agropastirstva.

Slojevi značenja: Ponovna upotreba tokom milenijuma

Panel u Kakapelu nije ostao statičan. Umesto toga, različite grupe su mu se više puta vraćale i ponovo ga oslikavale.

Kasniji slojevi se sastoje od pojednostavljenih geometrijskih oblika, naslikanih debljim belim pigmentima. Verovatno predstavljaju simbolične oznake – možda povezane sa identitetom, ritualom ili posedovanjem stoke. Finalna faza uključuje finije bele linije, što sugeriše još novije dodatke, verovatno tokom poslednjih nekoliko vekova.

Ovaj slojeviti efekat otkriva nešto retko u arheologiji: jednu lokaciju koju su kontinuirano koristile kulturno različite populacije tokom hiljada godina. Umesto zamenjivanja prethodne umetnosti, svaka grupa je dodavala sopstveni vizuelni jezik, stvarajući kumulativno svedočanstvo o kulturnoj promeni.

Povezivanje umetnosti, DNK i migracije

Kakapel je poseban zbog spajanja više naučnih pristupa. Usklađujući slojeve umetnosti na kamenu sa arheološkim slojevima i genetskim podacima, istraživači su uspeli da povežu svaku umetničku fazu sa specifičnim populacionim kretanjima. Rani lovci-sakupljači ustupili su mesto poljoprivrednim zajednicama, nakon kojih su stigli stočari sa nilotskim jezicima, pri čemu je svako ostavio tragove i na tlu i na kamenim zidovima.

Ova integrisana metoda pretvara umetnost na kamenu iz izolovanih slika u istorijski dokument o migraciji, interakciji i kulturnoj transformaciji.

Razumevanje šireg značaja Kakapela

Kakapel se sad smatra jednom od najbolje shvaćenih lokacija sa umetnošću na kamenu u Istočnoj Africi – ne zato što ima najspektakularnije slike, već zato što nudi nešto mnogo vrednije: kontekst.

Lokacija daje redak, slojevit narativ o načinu na koji su ljudska društva u tom regionu evoluirala. Beleži promene u privredi, identitetu i sistemima verovanja tokom milenijuma. Takođe ističe širu stvarnost. Mnoge lokacije umetnosti na kamenu širom sveta ostaju odvojene od ljudi koji su ih stvorili. Kakapel pokazuje da se, pomoću prave kombinacije metoda, te veze mogu ponovo uspostaviti.

Uprkos svom značaju, Kakapel je suočen sa stalnim opasnostima. Krčenje šume, ljudska aktivnost i uticaji okoline nastavljaju da oštećuju lokaciju. Raniji izveštaji su zabeležili grafite i propadanje, naglašavajući hitnost prezervacionih napora.

Zaštita lokacija kao što je Kakapel nije samo očuvanje umetnosti. Reč je o zaštiti jednog od malobrojnih direktnih svedočanstava o ljudskoj misli i identitetu pre pisane istorije.

Studija o Kakapelu predstavlja više od lokalnog otkrića. Ona nudi metodološki nacrt za buduća istraživanja. Kombinujući dokumentaciju u visokoj rezoluciji, iskopavanje i drevnu DNK, naučnici su pokazali kako da se ide dalje od deskripcije ka atribuciji – odgovarajući ne samo na pitanje šta su drevni ljudi stvorili, već i ko su oni bili. Za oblast dugo definisanu neizvesnošću, taj pomak je ogroman.

Autor: Marija Radić