Tito ovo jelo očima nije mogao da vidi: Iako je bio veliki gurman odbio je čak i da ga proba

Kuvar Jože Oseli bio je zadužen za pripremu hrane i organizaciju prijema u Titovoj rezidenciji, a jednom prilikom otkrio je koje jelo Broz nije mogao da smisli.

Gastronomski običaji nekadašnjeg jugoslovenskog predsednika Josipa Broza Tita i danas izazivaju pažnju javnosti, a on je ostao upamćen kao čovek koji je istinski uživao u hrani. Prema svedočenju Jožeta Oselija, koji je bio njegov lični kuvar i batler, Tito je imao specifičan način obedovanja – uvek mu je iznošen širok spektar različitih vrsta mesa, priloga i salata, a on je samouvereno birao šta će se naći na njegovom tanjiru u tom trenutku.



Slovenac Jože Oseli počeo je da radi u rezidenciji na Brdu kod Kranja 1972. godine i na toj dužnosti je ostao sve do Brozove smrti 1980. godine. Zajedno sa svojom suprugom Metkom, on je tokom sedam i po godina brinuo o svakom obroku i organizaciji svečanih prijema. Iako je bio otvoren za razne kuhinje, postojale su granice koje nije želeo da pređe. Kada su mu jednom prilikom ponuđeni puževi, on je to ljubazno, ali odlučno odbio.

"O ne, ja baš ne bih jeo puževe", glasio je njegov odgovor, kako se navodi u knjizi "Titovi poslednji dani".

Omiljeni specijaliteti i jutarnji rituali

Iako je imao priliku da uživa u najskupljim svetskim delikatesima, Tito je najviše voleo ukuse svog zavičaja, a posebno zagorske štrukle. Kada je reč o mesu, na listi prioriteta bila mu je govedina. Dan je uvek započinjao jednostavno – šoljicom kratkog espresa bez grama šećera.

Zanimljivo je da je nakon posete Severnoj Koreji, gde je na dar dobio čaj od ženšena, ovaj napitak postao deo njegove večernje rutine, te ga je redovno konzumirao pre odlaska na spavanje.

Kuvanje za svetsku elitu u senci maršala

Rad za predsednika SFRJ omogućio je bračnom paru Oseli da svoje kulinarske veštine pokažu pred najmoćnijim ljudima planete. Kako prenosi portal "Lepote Srbije", Jože je pripremao obroke za brojne svetske lidere i holivudske zvezde koji su dolazili u posetu Jugoslaviji. Njegova sećanja, pretočena u literaturu, danas služe kao jedinstven uvid u privatni život i hedonističke sklonosti čoveka koji je decenijama bio na čelu države.

Podsetimo, Josip Broz Tito preminuo je na današnji dan, 4. maja 1980. godine u Ljubljani u Sloveniji.

Autor: D.Bošković