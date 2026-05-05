UŠLI U ŠUMU IZ KOJE NIKADA NISU IZAŠLI! Nakon 5 godina NAĐENI OBEŠENI, a ono što je OTKRIVENO U TELU DEVOJKE...

U 7:00 ujutru 15. juna 2014. godine, Oldrič Vejn i njegova devojka, Era Marorou, stupili su na stazu Planinske mazge u Nacionalnoj šumi San Izabel i ušli u tišinu koja će ih zadržati 5 godina.

Zora je tek stigla do vrhova smrči. Džepovi magle su još uvek lebdeli u pukotinama visokog kraja, odbijajući da se podignu sa hladnijih mesta gde se senka zadržavala duže od sunčeve svetlosti. Njihov plavi džip Čeroki stajao je na početku staze iza njih, miran i običan, još jedno vozilo koje su ostavili planinari očekujući predvidljiv povratak. Ništa u tom trenutku, ako je neko stajao tamo da tome svedoči, ne bi sugerisalo da će taj dan postati trajna linija razdvajanja u životima svih koji su ih voleli.

Oldrič je imao 22 godine i već je gradio svoj život oko kamere obešene preko grudi. Bio je fotograf-prirodnjak sa zakazanom prvom samostalnom izložbom za jul, i došao je u šumu jureći slike za koje je verovao da bi je mogle definisati. Želeo je da retke stenovite formacije uhvate poslednju svetlost i postanu bakarne pod zalazećim suncem. Te fotografije, rekao je prijateljima, trebalo je da budu centralni deo.

Era, godinu dana starija i beskrajno strpljiva sa opsesivnom preciznošću koja dolazi i sa naukom i sa umetnošću, imala je svoju svrhu. Kao studentkinja geologije, planirala je da sakupi uzorke sa gornjeg dela platoa gde turisti retko idu, materijal za koji se nadala da će ojačati diplomski rad koji se već oblikovao u njenim sveskama.

Bili su mladi, kompetentni i puni tog praktičnog samopouzdanja koje ljudi često pogrešno smatraju neranjivošću. Nisu pokušavali da osvoje planinu. Jednostavno su pokušavali da je stignu, prenoće, rade posao koji vole i vrate se sledećeg dana.

U 10:45 tog jutra, Era je pozvala majku sa benzinske pumpe Roki Mauntin u Vestklifu i rekla nešto što ćerke govore kada ne znaju da govore poslednji put.

„Vratićemo se u nedelju uveče“, rekla je. „Najkasnije do 8.“

To obećanje će ostati suspendovano nad svim što je usledilo.

Prijava nestanka para i uzaludna potraga

Nazad na početku staze, Oldrič je skinuo teksas jaknu jer je dan već bio topliji i bacio je na zadnje sedište džipa. Bio je to rasejan čin, nevažan u tom trenutku, jedan od onih trivijalnih pokreta koji kasnije postaju opterećeni značenjem jer dokazuju plan, stanje uma, verovanje da će izlet biti jednostavan i privremen. Nije se obukao za hitne slučajeve. Obukao se za jun.

Prva milja je bila dovoljno laka, široka staza koja se proteže između borova, ona vrsta dobrodošlice koja tera ljude da potcene ono što se nalazi dublje u vencu. Njihov GPS je pokazivao oko 8 milja do visoravni. Ta ruta bi postajala strmija, uža i teža sa svakom miljom, ali su očekivali da će stići na odredište do večeri, tamo kampovati i vratiti se sledećeg dana. To nije bio egzotičan poduhvat. Hiljade planinara su svake godine sledile takve planove i vraćale se kući sa fotografijama, bolnim listovima i pričama o vremenu, pogledima ili ceni goriva u planinskim gradovima.

Na svojoj prvoj stanici, blizu malog potoka, Era je fotografisala neobičnu stenu svojim telefonom. Ta slika je kasnije ostala u njenom skladištu u oblaku kao poslednji dokumentovani trenutak pre nego što se dan okrenuo. Oldrič, koji je stajao u blizini, iznenada je podigao glavu.

„Čuješ li to?“ upitao je.

Era je slušala. Negde u daljini čuo se zvuk koji nije pripadao isključivo šumi.

„Kao motor“, rekao je.

„Ovde nema puteva.“

Predložila je šumare. Bilo je to dovoljno razumno objašnjenje, i još nekoliko sati im se razum činio dostupnim. Nastavili su dalje.

Do 13:20, Oldrič je napravio poslednji unos u svoj GPS traker. Bili su oko 6,4 kilometra od početka staze, blizu stenovitog izbočine gde se staza oštro savijala na istok. Ta tačka, označena podacima i kasnije zaokružena tragačima, postala bi poslednje mesto gde bi ih iko mogao sa sigurnošću smestiti. Iza nje, put njihovog dana se rastopio u spekulacije, strah i tišinu.

Kada nisu pozvali ili se vratili u nedelju uveče, briga je počela na uobičajen način na koji briga počinje u porodicama koje poznaju divljinu, ali još ne poznaju tragediju. Erina majka je telefonirala svakih 30 minuta, zatim svakih 15. Oldričev otac, Vilijam Vejn, čekao je koliko je mogao pre nego što je pozvao spasilačke službe u 22:30. Nije dramatizovao. Jednostavno je rekao jednu činjenicu koja je bila najvažnija.

„Moj sin nikada ne kasni.“

Čak i tada, postupak se odvijao sporije od panike. Zvanična potraga je počela tek u 8:00 sledećeg jutra.

Do tada, džip Čeroki je još uvek stajao na početku staze Mauntin Mul tačno tamo gde su ga Oldrič i Era ostavili 3 dana ranije. Bio je zaključan. Nije bilo znakova provale. Na zadnjem sedištu ležala je teksas jakna koju je Oldrič tamo bacio bez razmišljanja. Njihova dokumenta su ostala u pregradi za rukavice. Rezervni kanister za vodu je bio u prtljažniku. Sve je sugerisao na ljude koji su nameravali uskoro da se vrate i nisu imali razloga da bilo šta organizuju.

Prvi tim je uključivao 6 čuvara Šumske službe SAD i 4 volontera iz spasilačke ekipe Kolorada. Podelili su se u grupe i počeli da pretražuju poznatu rutu. Dva psa tragača, crni labrador po imenu Reks i nemački ovčar po imenu Sira, otkrili su trag para iz džipa i pratili ga sa samopouzdanjem dok nisu stigli do kamenite zone blizu izbočine, istog mesta koje je zabeležio Oldričov poslednji GPS unos. Tamo se miris raspao i nestao.

To je bio prvi trenutak kada je nestanak prestao da deluje obično ljudima zaduženim za rešavanje problema.

Do večeri, poznata ruta je pretražena bez rezultata. Bez mesta za kampovanje. Bez ostataka odeće. Bez opreme. Bez ispuštene opreme. Bez očiglednih znakova pada ili borbe. Bilo je kao da je par stigao do tačke gde se zemlja, kamen i borovi spajaju i jednostavno nestaju iz vidljivog sveta.

Sledećeg dana, operaciji se pridružio helikopter. Kružio je iznad gustih krošnji 5 sati dok je kapetan Džefri Tompson pokušavao da pronađe bilo kakav trag kretanja, boje, opreme ili improvizovanog skloništa. Nije video ništa korisno. Pokrivač drveća je bio pregust, teren previše neravnomer. Narednik Robert Hejz, koji je vodio potragu, stajao je iznad mape na haubi vozila i kružio već proverena područja dok je Oldričov otac zahtevao proširenje operacije. Hejz, iscrpljen i sumorno realističan, pokušao je da objasni šta znači razmera divljine kada se meri sa ljudskom nadom.

„Nacionalna šuma San Izabel je skoro 400.000 hektara“, rekao je. „Ne možemo je celu pretražiti.“

Do kraja nedelje, tim je porastao na 30 ljudi. Volonteri su dolazili iz susednih okruga. Pridružili su se prijatelji i kolege. Porodice su stajale na ivici pretrage i posmatrale kako se stranci useljavaju na mesta gde su njihova deca poslednji put bila živa. Područje pretrage se proširilo za 5 milja u svakom pravcu od poslednje poznate tačke. Devetog dana, pronašli su stari turistički kamp 2 milje od mesta gde su psi izgubili miris. Vatreni krug, malo uznemirenog tla, običan trag ljudskog prolaska. Ali pepeo je bio star najmanje 2 nedelje. Nije imao nikakve veze sa Oldričem i Erom.

Jaka grmljavina desetog dana privremeno je obustavila potragu. Posle kiše, penjači su dovedeni da pregledaju strmu stenu gde je pad mogao sakriti tela od običnih terenskih timova. I taj pokušaj je propao. Do treće nedelje, potraga je iscrpela svaki standardni raspoloživi odgovor. Narednik Hejz je stao pred medije i porodicu i formalno preklasifikovao slučaj kao nestanak pod nerazjašnjenim okolnostima.

Na tom brifingu, Vilijam Vejn je ustao i izgovorio rečenicu koja se kasnije pojavila u svim lokalnim novinama.

„Šuma nije mogla samo da proguta 2 osobe“, rekao je. „Neko zna šta se dogodilo, i ja ću pronaći tu osobu.“

Primedba je u to vreme zvučala emotivno, nešto što ožalošćene porodice govore jer ne mogu da tolerišu slučajnost. Ali tokom narednih 5 godina, rečenica će poprimiti kvalitet proročanstva.

Slučaj se polako prebacio iz hitne kategorije u hladniju, birokratskiju kategoriju nerešene tragedije. 1. jula 2014. godine, kancelarija šerifa okruga Frimont zvanično ga je prebacila sa kategorije nestalih osoba na kategoriju nestalih pod nerazjašnjenim okolnostima. Frazula je bila važna jer je priznavala ono što niko nije želeo da kaže naglas: standardna objašnjenja nisu preživela kontakt sa činjenicama.

Ipak, porodice su odbile da dozvole da se to smiri.

25. jula, Erina majka, Karen Marorou, stala je pred novinare sa fotografijom svoje ćerke stegnutom u obema rukama i rekla ono što svaki roditelj nestalih na kraju kaže, u jednom ili drugom obliku.

„Ne mogu samo da sedim ovde i čekam da mi dete bude pronađeno u jaruzi za 10 godina.“

Privatni detektiv koji menja istragu

Istog dana, porodice su angažovale privatnog detektiva iz Denvera po imenu Majkl Tornton. Tornton je proveo 20 godina u policiji Kolorada i izgradio reputaciju na vrsti slučajeva koji se otporni na lako zatvaranje. Sastao se sa porodicama 5. avgusta u 9:30 ujutru i rekao im jednu stvar koja im je dala nadu, upravo zato što je zvučala praktično, a ne ljubazno.

„Nestanci u planinama retko su potpuno bez traga“, rekao je. „Čak i ako osoba umre u najzabačenijem uglu, uvek nešto ostane. Komad odeće. Otisak stopala. Kamera koja uhvati pogrešan kamion u pravo vreme. Moramo pronaći taj trag.“

Tornton je sve ponovo pokrenuo.

Ponovo je intervjuisao osoblje benzinske pumpe, turiste, čuvare i lokalne stanovnike. Pregledao je snimke nadzornih kamera. Izvukao je mobilne zapise i napravio vremenske linije kretanja. Radio je 14 sati dnevno i prevrtao slučaj u glavi iz svakog ugla dok u oktobru lokalni šumar nije pomenuo nešto što je promenilo celo polje mogućnosti.

Ilegalni drvoseče. Većina njih, rekao je šumar, bili su sitni lopovi. Ali neke ekipe su mogle da zarade desetine hiljada dolara u drvetu iz udaljenih šumskih područja za nekoliko dana ako se ne uznemiravaju. Tornton je proverio arhivu i otkrio da su nedelju dana pre nego što su Oldrič i Era nestali, čuvari šuma pronašli dokaze o ilegalnoj seči oko 5 kilometara od staze Planinske mazge. Sveže obeležena stabla. Satelitski snimci koji pokazuju nedavno proređivanje. Znaci posade koja je delovala u regionu u potpuno pogrešno vreme.

To nije ništa dokazalo. Ali po prvi put, nestanak je imao motivsku strukturu konkretniju od nesreće ili greške u divljini. Tornton je 1. novembra izvestio porodice da je veza dovoljno očigledna da se shvati ozbiljno. Oldrič i Era su možda naišli na mesto seče. Da su ti ljudi verovali da će se par obratiti vlastima, moglo je uslediti nasilje.

To je bilo racionalno objašnjenje, ali jednostavno je nedostajalo direktnih dokaza.

Prolazili su meseci. Zatim godine. Poslednje subote svakog meseca, porodice i volonteri su se sastajali na početku staze i ponovo pretraživali. 15. juna 2015. godine tamo je postavljena spomen-ploča. Prikazivao je Oldriča sa kamerom i Eru sa geološkim čekićem i nosio natpis: Nestao u šumi, ali ne i u našim srcima.

Do druge godišnjice, Karen Marorou je rekla novinaru da će sigurnost, čak i sigurnost smrti, bar omogućiti da žalost postane konkretna. Do treće godišnjice, Tornton je iscrpeo skoro svaku liniju istraživanja do koje je mogao doći. Ipak, jedan detalj ga je stalno uznemiravao. Dvoje turista koja su posetila to područje 2013. godine, godinu dana pre nestanka, opisala su susret sa čudnim pustinjakom u istočnoj šumi. Bio je visok, sede brade, obučen u kamuflažu i agresivno teritorijalan. Jedan od njih se sećao da su ga meštani zvali Gordi.

Četvrta godišnjica je prošla uz malo toga što je ostalo osim rituala.

Vilijamovo Vejnovo zdravlje se pogoršalo. Svake godine je dolazilo sve manje dobrovoljaca. Mlada drveća su rasla tamo gde su nekada stajali šatori za pretragu. Svima van porodica, izgledalo je kao da je šuma konačno pobedila, ne baš nasiljem, već vremenom.

Geološko istraživanje koje je otkrilo pravi užas

Zatim, početkom maja 2019. godine, kompanija Colorado Minerals je potpisala ugovor sa državom za sprovođenje geoloških istraživanja u Nacionalnoj šumi San Izabel.

Jedna od terenskih geologa zaduženih za posao bila je 36-godišnja Eliza Rejnolds, veteran udaljenih istraživanja i teškog terena. 18. maja krenula je u 6:00 ujutru noseći navigacionu opremu, alate i terenski dnevnik i pešačila je ka mestu poznatom kao Kamena Kandža. Mesto je pošteno zaslužilo svoje ime. Crni bazaltni izdanak se uzdizao tamo poput džinovske kandže koja se kida iz zemlje, a oko njega se prostirala udubljenje zatrpano gustom smrčom.

Do podneva, Eliza je ispitala istočni deo. U 14:45, nakon što je završila poslednji set uzoraka na zapadnoj padini, ispravila se da opusti leđa baš kada se oblaci razišli. Zrak sunčeve svetlosti prodro je kroz udubljenje i udario u nešto metalno između dva kamena.

U početku je pomislila da je to smeće.

Zatim je prišla bliže i ugledala karabiner za penjanje pričvršćen komadom jarkoplave najlonske trake. Nije pao tamo. Bio je namerno postavljen, na način na koji penjači ili geodeti ponekad obeležavaju rute ili opasnosti. Ali Kamena Kandža nije bila turistička ruta. Najbliža staza bila je kilometrima daleko, i gotovo niko nije slučajno zalutao u ovaj deo.

Eliza se popela na obližnje uzvišenje da bi dobila perspektivu.

Odatle je, kroz dvogled, videla oblik kako visi u smrčevoj šumi oko 100 metara dalje.

Zatim je videla i drugi.

Dva ljudska tela visila su sa visoke grane stare smrče, gotovo crne od vremena. Njihova odeća je bila pocepana godinama vetra i snega. Pa ipak, čak i na toj udaljenosti, jedan detalj je dosezao preko 5 godina i odmah ju je pogodio. Jedno od tela je nosilo svetlo ružičastu flis jaknu.

Setila se nestalih planinara. Setila se, posebno, izveštaja o devojci u ružičastoj dukserici i razmišljanja u to vreme koliko je to nepraktično zvučalo za planinsko vreme.

Eliza je uradila tačno ono što su zahtevali obuka i disciplina. Nije prilazila. Označila je GPS koordinate, fotografisala iz daljine i povukla se. Nije bilo signala tamo gde je stajala, pa je pešačila još 2 sata do grebena dovoljno visokog da uhvati 2 crtice na telefonu. U 17:10, pozvala je 911 i rekla, drhtavim glasom uprkos naporu da se smiri, da je pronašla dva tela kako vise u šumi i veruje da su to planinari koji su nestali 5 godina ranije.

Spasilački helikopter je stigao do nje 40 minuta kasnije.

Do 21:45 te noći, Eliza je sedela u kancelariji šerifa Koldvela detaljno opisujući otkriće dok je šerif, vidljivo stariji od čoveka koji se nekada obraćao kamerama pored neuspele mreže za pretragu, slušao sa iscrpljenom pažnjom nekoga ko dobija ne zaključak, već prvi pravi trag posle godina.

„Najčudnija stvar je karabiner“, rekla je Eliza na kraju. „Bio je postavljen kao putokaz. Kao da je neko želeo da tela pronađene.”

Te noći niko nije spavao u šerifovoj kancelariji. Policajci su se kretali hodnicima. Telefoni su zvonili. Automobili su stizali i odlazili. A u motelu na obodu grada, Eliza Rejnolds je ležala budna razmišljajući o dvoje mladih ljudi čiji je plan bio jednostavan, a čiji je kraj, kakav god da se ispostavio, postao nešto mnogo gore od toga da se izgube.

U zoru 19. maja 2019. godine, Stoun Klo je postao mesto zločina.

Dvadeset ljudi u uniformama i civilnoj odeći kretalo se kroz udubljenje ispod stare smrče dok se sunčeva svetlost slabo filtrirala kroz grane iznad njih. Forenzičari u belim zaštitnim odelima radili su sa ozbiljnom preciznošću rezervisanom za scene gde je vreme već nanelo većinu vidljive štete. Istražitelj Evan Drejk, forenzički veteran sa 20 godina iskustva u ubistvima i složenim scenama smrti, sam je rukovodio operacijom. Nadgledao je svaku fotografiju, svako merenje, svako pronalaženje. Posle 5 godina, gotovo ničemu na lokaciji se nije moglo verovati da će sačuvati značenje osim ako nije odmah i savršeno dokumentovano.

U 7:20 ujutru, tehničari su počeli da spuštaju tela sa grane.

Klima ih je promenila do neprepoznatljivosti na sve uobičajene fizičke načine. Koža i meko tkivo su nestali. Kosti su ostale, mestimično povezane ostacima tetiva. Odeća je izbledela do neodređene sivo-smeđe boje nakon godina vremenskih uslova. Ipak, dovoljno detalja je preživelo da ih se privremeno identifikuje čak i pre nego što je laboratorija potvrdila ono čega su se porodice već plašile. Ružičasta flis jakna je još uvek bila u fragmentima na jednom telu. Drugo je nosilo ostatke tamne majice sa logom National Geographic-a, iste majice koju su Oldričevi roditelji kasnije rekli da je nosio na planinarenju.

Konopac oko njihovih vrata odmah je privukao pažnju.

Dr Rejčel King, glavni sudski lekar na licu mesta, čučala je pored ostataka i odmah primetila da sintetičko uže nije improvizovano uže ili generičko uže. Bilo je to profesionalno uže za penjanje, visoke zatezne čvrstoće, sposobno da izdrži do 2000 kilograma. Čvorovi su bili još otkrivajućiji. Dvostruke omče, pažljivo vezane, ne žureći, ne slučajno.

Drejk je stajao iznad užeta i osetio kako se slučaj ponovo menja. Ovo nije bilo samo ubistvo. Bilo je to dogovoreno ubistvo.

Područje Oko drveta je nakon toliko vremena dalo malo očiglednih tragova, ali najčudniji detalji su često bili oni koje je vreme najmanje oštetilo. Ni traga kampovanja u blizini tela. Ni opreme. Ni ranaca. Ni kamere. Ništa što bi ukazivalo na to da je mladi par dobrovoljno stigao do ovog mesta, tamo se nastanio, a zatim umro. Sama lokacija je bila dovoljno udaljena da zahteva trud i znanje. Gledala je na udubljenje Kamene Kandže sa pozicije dovoljno dramatične da funkcioniše gotovo kao izložba.

U 10:15, Drejk je sazvao brzi sastanak na ivici mesta zločina kako bi konsolidovao rane nalaze pre nego što tela budu helikopterom odvezena.

Dve žrtve, okvirno identifikovane kao Oldrič Vejn i Era Marorou. Uzrok smrti je verovatno vešanje. Nema znakova stanovanja. Nema stvari. Nema naznaka da su kampovali blizu drveta. Onda je dr King dodao prvu komplikaciju slici. Muški skelet je pokazao traumu na zadnjem delu lobanje koja nije u skladu sa smrću samo vešanjem. Tupa sila. Teška.

„Da li je bio bez svesti kada je obešen?“ jedan od mlađih oficira upita.

„Ili ošamućen ili već mrtav“, odgovori dr King. „Ženski skelet ne pokazuje uporedive traume glave.“

Ta činjenica je pokrenula prvo nepodnošljivo pitanje o redosledu događaja. Da li je Era prvo gledala kako Oldrič umire? Da li je Oldrič bio svedok šta joj je urađeno? Odgovori bi zavisili od autopsije i vremenskih markera koje 5 godina izlaganja možda nikada neće u potpunosti sačuvati.

Pre nego što su tela uklonjena, drugi forenzički tehničar je prišao noseći zapečaćenu kesu za dokaze. Unutra je bila plastična flaša za vodu pronađena ispod lišća 20 metara od drveta. Nosila je etiketu Kolorado Springs. Bila je stara, ali ne 5 godina.

„Najviše tri ili 4 meseca“, rekao je tehničar.

Značaj tog detalja se polako širio grupom, a zatim odjednom. Neko je bio tamo nedavno. Ne samo 2014. Ne samo u trenutku ubistva. Dovoljno nedavno da iza sebe ostavi moderno smeće.

Karabin sa plavom trakom koji je Eliza pronašla pokazao se podjednako važnim. Stručnjaci su kasnije zaključili da je postavljen u prethodnih 6 meseci. Boja je bila previše sveža, habanje previše ograničeno.

Neko, shvatio je Drejk, želeo je da se tela pronađu sada. Pitanje je bilo zašto.

Kada su tela konačno transportovana Na putu do Kolorado Springsa na obdukciju, Drejk je ostao i popeo se na stenoviti vidikovac iznad udubljenja sa detektivom Rajanom Fosterom i još dvojicom. Primetio je odozdo da se sa ivice pruža savršen pogled na smrču. Ako je neko želeo da okači tela kao znak, ovo je bilo mesto sa kog se može diviti.

Uspon je trajao skoro sat vremena. Na vrhu su pronašli ostatke logora. Kamenje potamnelo od stare vatre. Omoti energetskih pločica. Opuške cigareta. Otisak. Bili su previše slabi i izbledeli da bi se identifikovali, ali mesto zločina je očigledno datiralo posle 2014. godine. Ubica, ili neko povezan sa mestom zločina, vraćao se na vidikovac 2 ili 3 godine nakon ubistava. Sedeo je tamo. Posmatrao.

Otkriće koje je promenilo istragu

U 18:30 stigla je prva laboratorijska potvrda. Stomatološki kartoni su konačno utvrdili identitet. Mrtvi su bili Oldrič Vejn i Era Marorou.

U 2:00 sledećeg jutra, dr King je pozvao sa preliminarnim nalazima obdukcije. Oldrič je preminuo od preloma lobanje. Vešanje se dogodilo nakon ili tokom perioda teške invalidnosti. Era je umrla od gušenja vešanjem.

Zatim je usledio detalj koji je utišao u sobu.

Era je bila trudna. Oko 14 nedelja.

Tragedija se odmah proširila sa 2 ubistva na 3 smrti, uključujući dete za koje niko nije ni znao da postoji. Drejk je stajao slušajući telefon sa zaključanom vilicom dok je težina toga ulazila u sobu, jedan po jedan.

Do jutra, istraga je postala formalno dvostruko ubistvo sa otežavajućim okolnostima toliko teškim da su čak i najočvrsliji zamenici šerifa prolazili kroz slučaj sa vidljivom uzdržanošću.

Na brifingu u 8:00 časova 20. maja, šerif Koldvel se obratio okupljenim policajcima, a zatim se pomerio u stranu da Drejk izloži strukturu slučaja na tabli koja je već bila prepuna mapa, vremenskih linija i fotografija.

Oldrič i Era su ušli na stazu Planinske mazge 15. juna 2014. Njihova poslednja GPS tačka ih je postavila na 4 milje od početka staze. Njihova tela su pronađena 12 milja vazdušne linije, a bliže 20 ako se pošteno računa teren - strme padine, gusta šuma, jaruge, nestabilno tlo i nedostatak praktične turističke staze između poslednje poznate tačke i Stoun Kloua. Ta činjenica je značila nešto bitno: ubica je poznavao šumu i ili ih je naterao ili ih je transportovao preko zemlje.

Drejk se zatim okrenuo poslu koji je Majkl Tornton obavio godinama ranije i ponovo otvorio svoje stare beleške. Torntonove teorije o ilegalnim drvosečama su i dalje bile važne, posebno zato što su nudile motiv i poznavanje terena. Ali njegove beleške su pominjale i nešto drugo: agresivnog pustinjaka koga su meštani zvali Gordi.

Prema rečima turista koji su ga sreli godinu dana pre nestanka, čovek je bio visok, sede brade i obučen u kamuflažu. Izašao je iz šume, viknuo im da napuste njegovo imanje i pretio da će ih dočekati pištoljem ako se vrate. Meštani su ga identifikovali kao Gordija Kovača.

Do 9:42 ujutru, policija je kucala na Gordijevu Kovačovu prikolicu.

Kada nije odgovorio, silom su ušli uz nalog. Prikolica je bila prazna, ali nije izgledala napušteno. Prljavo posuđe je stajalo u sudoperi. Hrana u frižideru je bila sveža. Zarđala sačmarica je visila na jednom zidu, iako je izgledala neiskorišćena godinama. Najznačajnije otkriće došlo je iz šupe pozadi. Na improvizovanoj polici među alatima ležao je kalem sintetičkog užeta.

Podudarao se, barem vizuelno, sa istim tipom specijalizovanog užeta za penjanje koje je korišćeno na žrtvama.

Na trenutak, prostor mogućnosti se dramatično suzio. Foster je to nazvala bingom dovoljno tiho da ne zvuči trijumfalno, ali otkriće je očigledno bilo važno. Zatim je starija komšinica po imenu Marta Dženkins pružila dodatni kontekst. Gordi je, rekla je, živeo tamo oko 10 godina. Tih, čudan, uglavnom se držao za sebe. Ali leta 2014. – tačno kada su Oldrič i Era nestali – ponašao se uznemireno i tajnovito. Sećala se da ga je donosio kući skupocene turističke rančeve, crvene i plave, i kako joj je odsečno govorio da se brine o svojim poslovima kada ga je pitala odakle su.

Sada je izgledalo moguće da stari pustinjak ne samo da nešto zna, već je i rukovao imovinom žrtava.

U 12:30, Drejk je obavestio šerifa o pretrazi prikolice. Verovatno su imali dovoljno za hapšenje. Ali pre nego što se dan završio, slučaj se ponovo promenio.

Viši službenik koji je pregledao medicinsku dokumentaciju istakao je da je Gordi Kovač operisan na kolenu u maju 2014. Bio je na rehabilitaciji do kraja jula. Čovek u tom stanju ne bi mogao da nosi, vuče ili na drugi način pomera dve odrasle osobe 32 kilometra kroz težak teren u junu.

To ga nije eliminisalo. Promenilo je njegovu ulogu.

Možda je imao pomoć. Možda je vodio druge. Ili su možda, kako je Drejk naglas rekao u prostoriji koja je počela da se oseća prokletom zbog pogrešnih početaka, imali potpuno pogrešnog osumnjičenog.

Zatim je forenzička laboratorija dodala drugu korekciju.

Mikročestice rude nikla pronađene u zemljištu oko smrče nisu prirodno pripadale Stoun Klou. Eliza Rejnolds, koja je još uvek bila u gradu i sada dublje uvučena u istragu nego što je očekivala, identifikovala je mineralni potpis. U radijusu od 80 kilometara, ta specifična ruda se pojavila samo na nekoliko mesta. Najbliži je bio stari rudnik Silver Vind, oko 3 kilometra od Stoun Kloa, napušten od 1970-ih.

Gotovo istovremeno, stigli su rezultati DNK analize biološkog materijala pronađenog na konopcu. Uzorak je pripadao muškarcu ali nije se poklapao sa Gordijem Kovačom.

Taj nalaz je otvorio tačke gledišta verzija slučaja baš onako kako je izgledalo da se formira. Ako je Gordi posedovao sličnu vezu i znao nešto o zločinu, on i dalje nije bio čovek koji je vezao omče.

U 20:10, službenici za nadzor su izvestili da se Kovač vratio kući. Priveden je bez otpora. Sedeći u sobi za ispitivanje, izgledao je tačno kao pustinjak iz divljine koga su opisivali stari turistički iskazi: sede brade, izbledeo od vremena i previše ne iznenađen hapšenjem da bi bio nevin u bilo kom čistom smislu.

„Znao sam da ćeš jednog dana doći“, rekao je.

Onda, pre nego što je Drejk mogao pravilno da izgradi razgovor, Kovač je izgovorio najvažniju rečenicu ispitivanja.

„Nisam ja ubio tu decu.“

Priznao je dovoljno da sebe moralno osudi, ako ne i kao ubicu. Ćutao je 5 godina. Tačno je znao o čemu ga Drejk pita. Takođe je odmah imenovao još jednog čoveka.

Vilijam Bejker.

Prema Gordiju, Bejker je u vreme ubistava vodio ilegalne ekipe za seču šuma i održavao logor u starom kamenolomu blizu rudnika Silver Vind. Kada su Oldrič i Era naišli na nešto što nisu smeli da vide, Bejker je odlučio da ne mogu da odu.

Kovač je tvrdio da je ćutao iz straha. Bejker je, rekao je, bio nestabilan i opasan. Nedelju dana ranije, Kovač je pronašao karabiner sa plavom trakom u šumi i prepoznao ga kao Bejkerov znak. To mu je istovremeno reklo dve stvari: Bejker je želeo da se tela pronađu, a Bejkera ​​više nije bilo briga ko zna.

Motiv, prema Gordiju, bio je veći od drveta. Bejker nije samo sekao drveće. Gajio je marihuanu u izolovanim dolinama vrednu milione dolara. Ako bi turisti ušli u tu operaciju, on bi ih eliminisao.

Do završetka ispitivanja u 23:50, Gordi Kovač je bio uhapšen zbog saučesništva u prikrivanju zločina. Ali istraga ubistva je prošla pored njega.

Sledećeg jutra u 5:00, 8 policijskih vozila krenulo je ka napuštenom kamenolomu Silver Vind.

Magla se nadvijala nisko u planinama Kolorada 21. maja 2019. godine, gutajući grebene i pretvarajući prilaz kamenolomu Silver Vind u nešto što je manje ličilo na operaciju sprovođenja zakona, a više na spuštanje u staru tajnu.

U 5:00 ujutru, konvoj se zaustavio 2 milje ispred kamenoloma kako bi izbegao buku i vidljivost. Odatle se 16 policajaca podelilo u 2 grupe i napredovalo peške kroz gustu šumu, krećući se dovoljno pažljivo da su čak i njihove radio-stanice zvučale preglasno. Drejk je predvodio istočni prilaz. Foster se kretao pored njega u tišini. Plan je bio jednostavan. Kamenolom je imao 2 izlaza - glavni ulaz na istočnoj strani i severni ventilacioni okna. Oba bi bila blokirana istovremeno.

Dok su se kretali, Drejk nije mogao da ignoriše geometriju mesta. Gornje ivice kamenoloma gledale su direktno preko predela gde su tela pronađena. Ko god da je koristio ovo mesto mogao je da posmatra Stoun Klou odozgo, dok je odozdo bio gotovo nemoguć za otkrivanje. Sama ta činjenica je činila da se mesto čini kao da je stvoreno za tajnost, iako ga je geologija, a ne zloba, stvorila.

Pronalazak skrovišta ilegalnih drvoseča i proizvođača marihuane

U 6:30, oba tima su stigla na svoje pozicije. Drejk je podigao zvučnik i pozvao na ulaz.

„Policija! Izađite sa rukama u vazduhu!“

Jedini odgovor bio je odjek njegovog sopstvenog glasa. Ipak su ušli.

Prvo što ih je dočekalo bio je miris - vlažan kamen, buđ i nešto slatko, nepogrešivo kada se slegne u nos. Marihuana. Pepeo u vatrištu unutra je još uvek bio topao. Neko je bio tamo nedavno.

Dublje prostorije otkrivale su skriveni prostor za život. Krevet. Šporet na prinudni vazduh. Posude za vodu. Police pune konzervirane hrane. Praktične zalihe koje je održavao neko ko je očekivao da ostane. Na zidu je visila topografska mapa celog područja označena crvenom bojom na više tačaka. Foster je istakao da jedna od oznaka tačno odgovara mestu gde su tela visila. Ostale su još uvek neobjašnjene.

Možda još žrtava, pomislio je Drejk naglas. Ili druga mesta koja je ubica koristio za skrivanje, skladištenje ili bekstvo.

U dalekom uglu kamenoloma, ispod izbočine, pronašli su svesku u kožnom povezu.

Njene stranice, ispisane urednim, gotovo kaligrafskim rukopisom, bile su ispunjene zapažanjima o šumi, životinjama i ljudima. Ovo nije bio grub zapis ili paranoidan rukopis. Bio je to rad organizovanog uma naviknutog da se kontroliše pisanjem. Drejk je listao sve dok nije stigao do juna 2014.

13. juna, sveska je zabeležila dolazak dva stranca.

Danas su dve osobe hodale gornjom stazom. Nisu me videle. Momak je fotografisao kamenje. Devojka je sakupljala kamenje. Uskoro će se vratiti.

15. juna je usledio sledeći zapis.

Vratili su se. Momak je fotografisao moje skrovište. Nije trebalo da ga vide. Niko drugi neće znati za ovo mesto.

Zatim, 18. maja 2019. godine, poslednja kratka rečenica.

Pet godina. Vreme je da ih pustimo. Ostavio je znak.

Taj zapis je objasnio karabiner sa plavom trakom, položaj tela i flašicu vode od pre nekoliko meseci. Ovo nije bio zaboravljeni zločin ponovo otkriven slučajno. Neko je namerno inscenirao otkriće.

U 8:00 tog jutra, Drejk je doveo Elizu Rejnolds u šerifovu kancelariju na još jednu konsultaciju. Proučila je uzorke rude sa mesta zločina i kamenoloma pod mikroskopom, upoređujući ih sa geološkim mapama i sopstvenim terenskim beleškama. Čestice nikla oko tela podudarale su se sa određenom mineralnom žilom u severnom hodniku kamenoloma. Bilo je još toga. Takođe je pronašla redak lišaj kod Stoun Kloua koji se pojavljivao samo tamo i blizu istog severnog hodnika. Implikacija je bila neizbežna. Ubica je redovno putovao između kamenoloma i smrče. Sudeći po koncentraciji mineralnih tragova, Eliza je procenila da je to putovanje obavljao najmanje jednom mesečno nekoliko godina.

Vraćao se telima.Vraćao se ne samo da ih sakrije ili proveri, već da ih posmatra.

Taj uvid se previše dobro uklapao sa vidikovcem na koji se Drejk popeo dan ranije i tragovima logora koje su tamo ostavili 2 ili 3 godine nakon ubistava. Bejker, ako je Bejker bio čovek koga su sada tražili, pretvorio je mesto zločina u privatni spomenik.

Eliza je takođe identifikovala još jedan element iz uzoraka pronađenih u blizini tela: seme tatule, običnog đumsona, halucinogene biljke. Ista biljka je kasnije pronađena kako raste u blizini kamenoloma. Ta činjenica je ponovo proširila sliku osumnjičenog. Ovo nije bio samo nasilan i skriveni čovek. Bio je to neko ko je gajio izmenjena stanja uz svoj usev droge, neko ko je spreman da koristi biljke, hemikalije ili oboje kao deo svoje izolacije.

Do podneva, oficiri su se vratili u kamenolom sa pojačanjem.

Helikopter opremljen termovizijskim snimanjem preleteo je okolnu šumu, ali Vilijam Bejker je već bio nestao. U severnom hodniku otkrili su daleko kompletnije skladište: municiju, hranu, medicinski materijal i metalnu kutiju sa ličnim stvarima Oldriča i Ere. Njihovi telefoni su bili unutra. Kao i njihovi novčanici i oprema za kamere. Efekat otvaranja kutije bio je jeziv. To je svelo 5 godina odsustva na šačicu uskladištenih predmeta. Ovde je bio običan život koji su doneli u šumu, spakovan i sačuvan od strane čoveka koji ih je izbrisao iz nje.

Policajci su takođe pronašli malu plantažu marihuane i grubu laboratoriju za ekstrakciju halucinogenih jedinjenja. Drejk je pregledao postavku i shvatio razmere onoga što je Bejker izgradio. Nije bio impulsivni ubica koji je slučajno živeo na slobodi. Stvorio je ilegalnu operaciju, skrivenu ekonomiju i dugoročni kriminalni ekosistem unutar planina.

Termička pretraga nije uspela. Psi nisu pronašli ništa upotrebljivo. Kamenolom, iako nedavno naseljen, već je postao još jedna prazna ljuštura.

Zatim je Drejk dublje zašao u stare radove i pronašao poslednji dokaz koji je objasnio psihologiju slučaja potpunije nego što bi to mogao bilo koji profil. U najdubljoj komori ležao je pažljivo uređen skup skica, zapažanja i beleški o ruti. Neke su bile mape šume. Neke su bile evidencije kretanja životinja. Neke su bile studije Oldriča i Ere. Jedna stranica je, posebno, nosila težinu fiksacije više nego puke strategije. To je ukazivalo na čoveka koji nije ubijao samo da bi uklonio svedoke, već je izgradio čitav unutrašnji život oko posedovanja, nadzora i ritualnog vraćanja. Spoznaja je pogodila Drejka neočekivanom snagom. Bejker nije ostavio znak jer se plašio otkrivanja. Ostavio ga je jer je želeo da se zločin vidi pod njegovim uslovima.

U 9:30, FBI je distribuirao fotografiju Vilijama Bejkera ​​širom države. Opisan je kao naoružan, opasan i izuzetno upoznat sa brdskim divljim rutama. Ali čak i kada je uzbuna objavljena, Drejk je već razumeo problem. Čovek koji je mogao godinama da živi nevidljiv u tim planinama, premešta tela preko neprijateljskog terena, uzgaja marihuanu u napuštenim kamenoloma i mesečno posećuje mesto ubistva, a da ga ne otkriju, nije bio vrsta osumnjičenog koji bi verovatno naišao na lako hapšenje.

Dva dana kasnije, nakon što su završeni obdukcija, prikupljanje dokaza i pretraga kamenoloma, tela Oldriča Vejna i Ere Maroroua predata su njihovim porodicama.

Slučaj je zvanično zatvoren kao rešen u pravnom smislu, tako da su istražitelji sada mogli da imenuju ubicu, utvrde motiv i rekonstruišu suštinski sled događaja. Vilijam Bejker je ubio par nakon što su naišli na njegovu tajnu operaciju. Oldrič je udaren s leđa tupom silom dovoljno jakom da ga ubije ili onesposobi. Era je obešena. Oldrič je potom takođe obešen, verovatno nakon smrti. Njihova tela su prevezena u Stoun Klou i izložena na grani smrče na mestu koje je Bejker mogao ponovo da poseti sa vidikovca kamenoloma. Godinama je održavao taj ritual. Zatim, iz razloga možda povezanih sa strahom, egom ili jednostavnim psihološkim raspadom, 2019. godine je odlučio da mrtve treba pronaći.

Ali rešen slučaj nije isto što i završen slučaj.

Bejker nikada nije uhvaćen. Nestao je u istoj divljini Kolorada koju je sve vreme koristio za skrivanje. Drejk, stajući pred novinarima poslednji put, rekao je ono što je većina već razumela.

„Ostavio je znak i priznanje jer je znao da ga neće pronaći.“

Kamenolom Srebrni vetar je zapečaćen betonskim blokovima ubrzo nakon završetka potrage za dokazima. Stara smrča, koja je nosila tela 5 godina, posečena je. Država je želela da se fizički ostaci mesta zločina izbrišu, ili bar neutrališu, kao da bi zatvaranje otvora i uklanjanje grane mogli smanjiti psihičku težinu mesta.

Nije. Meštani i dalje izbegavaju predele Kamene Kandže. Možda je to sujeverje. Možda samo sećanje. Ali pejzaži koji predugo čuvaju tajne menjaju se time, a ljudi koji poznaju te pejzaže imaju tendenciju da osete promenu čak i kada je stranci ne osećaju. Kamena Kandža je postala jedno od tih mesta. Udubljenje koje je šuma držala u tišini dok pravo svetlo nije udarilo u pogrešan predmet u pravom trenutku i vratilo istinu u ljudske ruke.

Autor: D.Bošković