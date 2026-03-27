KO JE ODGOVORAN ZA TRAGEDIJU NA FILOZOFSKOM FAKULTETU? Devojka skočila u SMRT nakon što se zapalila pirotehnika, pogledajte SNIMAK - Čekamo odgovore na KLJUČNA PITANJA

Devojka starosti oko 25 godina poginula je sinoć kada se bacila sa 5. sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Na snimku sa fakulteta, nastalom neposredno nakon tragedije, vide se petarde, baklje i sprejevi poslagani pored radijatora. Taj zapaljivi materijal izazvao je požar u zgradi fakulteta. Postavlja se pitanje da li je taj pirotehnički materijal ostao u zgradi ove visokoškolske ustanove od blokada.

Postavlja se i još jedno bitno pitanje - ko je kriv za ovu tragediju, kao i za to što su fakulteti postali mesto gde se odlaže pirotehnika na hodniku kojim prolaze hiljade studenata svaki dan.

Proteklih godinu dana zgrade visokoškolskih ustanova pretvorene su u mesta gde nije vođeno računa ni o bezbednosti, ni o higijeni.

Više od godinu dana pravljen je narativ kako su predstavnicima države, pre svega predsedniku Aleksandru Vučiću, krvave ruke zbog tragedije u Novom Sadu, a na kraju se postavlja pitanje da li će isto važiti i za upravu Filozofskog fakuleta i Univerziteta u Beogradu.

Dalje, postavlja se pitanje i zašto su studenti u gotovo 23 časa noću bili u zgradi fakulteta, i zašto obezbeđenje i odgovorni nisu radili svoj posao.

Da li se dekan Danijel Sinani ili rektor Vladan Đokić osećaju odgovornim za tragediju u kojoj je izgubljen jedan mlad život videćemo u narednim danima.

MUP o tragediji

Načelnik policijske stanice Stari grad Radenko Resanović je rekao da je policija oko 22.40 dobila obaveštenje da se na platou ispred fakulteta nalazi ženska osoba koja ne daje znake života.

- Dobili smo saznanje od očevidaca da je na 5. spratu došlo do aktiviranja pirotehničkih sredstava, a nakon toga je NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta, skočilo kroz prozor - rekao je Resanović.

Resanović je rekao da je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj.

- Naše uviđajne ekipe su na terenu, u toku je prikupljanje izjava od očevidaca i dokumentovanje svih tragova. Pirotehnička sredstva koja su se aktivirala su nakon izvesnog vremena ugašena od strane radnika fakulteta, za sad nemamo informaciju od kuda su došla u prostor fakulteta. Za svaku osudu je bilo kakvo paljenje i nepropisno korišćenje pirotehničkih sredstava koja mogu da ugroze živote građana. Za svaku osudu je bilo kakvo nepropisno postupanje sa pirotehničkim sredstvima, jer vidimo do čega oni mogu da dovedu - rekao je on.

Autor: Iva Besarabić