MNOGA PITANJA BEZ ODGOVORA: Tragedija na Filozofskom fakultetu kao posledica rasula i anarhije izazvane blokadama

Rasulo na fakultetima u Beogradu, ali i širom Srbija kao posledica blokada i anarhije u proteklih godinu i po dana rezultirali su prošle noći tragičnim samoubistvom 25-godišnje studentkinje istorije umetnosti, koja je skočila kroz prozor sa 5. sprata Filozofskog falulteta u 22:40 časova i na mestu ostala mrtva.

Prema izjavama očevidaca na licu mesta, kako saznajemo, devojka se bacila kroz prozor nakon što su se zapalila pirotehnička sredstva koja su bila naslagana u hodniku fakulteta, a trenutak gašenja požara je iskoristila za svoj tragični kraj.

Policija i nadležno tužilaštvo obavili su uviđaj na licu mesta, pa iako je jasno da je reč o samoubistvu postavlja se niz pitanja na koja će neko morati da odgovori, a to je pre svega uprava fakulteta koja je dozvolila anarhiju u zgradi državno-školske ustanove, koja za posledicu ima smrt.

Kako je moguće da studenti borave u zgradi falulteta u 22:40 ?

Gde su profesori i nastavno osoblje bili u to vreme ? Šta se radi na fakultetu pred ponoć?

Ko je dozvolio čuvanje i korišćenje pirotehničkih sredstva u hodniku falikteta ?



Kako je moguće da devojci niko nije prišao i komunicirao sa njom pred tragediju ?

Zašto je uopšte u toku noći bila tamo i kojim povoodm ?

Na ova i mnoga druga pitanja moraće da odgovore zaposleni na Filozofskom fakultetu nadležnim organima koji moraju da sprovedu sveobuhvatnu istragu ovog dramatičnog slučaja.

Sada nakon tragedije, postavlja se jasno pitanje - Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta?

Ko je odgovoran? Ko je kriv što su nam fakulteti postali ovo, a ne mesto gde se uči? Ko je odgovoran za to što su nam baklje zamenile knjige?

Podsećamo, već godinu i po dana niko ne vodi računa šta se dešava u zgradama fakulteta, ko tamo spava boravi, šta unosi, da li su ljudi unutra bezbedni. Kao posledica toga, jedna devojka je izgubila život. I to sve zarad čega? Jer su blokaderi hteli da iskoriste fakultete da se dokopaju vlasti.

Šta studenti rade na fakultetu u to vreme? Šta će pirotehnička sredstva na fakultetu - zbog demonstracija i blokada?? Šta rade petarde i baklje na našim fakuktetima??