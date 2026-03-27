KADA ĆE SE USPOSTAVITI RED NA FAKULTETIMA: Posle tragične smrti devojke na Filozofskom fakultetu postavlja se pitanje - Znaju li dekani i rektori šta se dešava?

Smrt devojke (25), koja je sinoć skočila sa petog sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu nakon što se zapalila pirotehnika na hodniku, postavlja pitanje kakvo je stanje na drugim fakultetima u Srbiji.

Čitavih godinu dana, od početka nelegalnih blokada fakulteta, država je upozoravala na katastrofalno i nebezbedno stanje u visokoškolskim ustanovama u Srbiji.

Ključno je da se konačno uspostavi red na fakultetima, ali se takođe postavlja pitanje da li drugi rektori i dekani znaju kakvo je stanje na njihovim fakultetima, kao i ko sve boravi i ulazi na njih.

MUP o tragediji

Načelnik policijske stanice Stari grad Radenko Resanović je rekao da je policija oko 22.40 dobila obaveštenje da se na platou ispred fakulteta nalazi ženska osoba koja ne daje znake života.

- Dobili smo saznanje od očevidaca da je na 5. spratu došlo do aktiviranja pirotehničkih sredstava, a nakon toga je NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta, skočilo kroz prozor - rekao je Resanović.

Resanović je rekao da je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj.

- Naše uviđajne ekipe su na terenu, u toku je prikupljanje izjava od očevidaca i dokumentovanje svih tragova. Pirotehnička sredstva koja su se aktivirala su nakon izvesnog vremena ugašena od strane radnika fakulteta, za sad nemamo informaciju od kuda su došla u prostor fakulteta. Za svaku osudu je bilo kakvo paljenje i nepropisno korišćenje pirotehničkih sredstava koja mogu da ugroze živote građana. Za svaku osudu je bilo kakvo nepropisno postupanje sa pirotehničkim sredstvima, jer vidimo do čega oni mogu da dovedu - rekao je on.

Autor: D.Bošković