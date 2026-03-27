POLICIJA UŠLA NA FILOZOFSKI FAKULTET! Pripadnici UKP po nalogu VJT došli u ustanovu nakon SMRTI devojke koja je pala sa petog sprata (VIDEO)

Pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli su u zgradu Filozofskog fakulteta, nakon smrti devojke koja je sinoć pala sa petog sprata te ustanove.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku uputilo je Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine kada se oko 22:40 časova na petom spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je žensko lice skočilo kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubilo život.

Zahtev je upućen zbog postojanja osnova sumnje na propuste dekana, prodekana i prodekana za nastavu u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.

U tom smislu policiji je naloženo da zbog ugroženosti opšte sigurnosti, života, telesnog integriteta, zdravlja i imovine uđe u zgradu Filozofskog fakulteta i da u što kraćem roku proveri sve okolnosti u vezi sa pomenutim događajima, kao i da pribavi svu normativu Filozofskog fakulteta koja reguliše bezbednost na fakultetu, organizaciju rada na fakultetu, proceduru ulaska u zgradu fakulteta, radno vreme fakulteta.

Podsećamo, u istragu svih okolnosti i uslova pod kojima je sinoć posle radnog vremena došlo do smrtnog slučaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde su istovremeno bila zapaljena pirotehnička sredstva, uključilo se i Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, potvrdio je za glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović.

Tužilaštvo će, između ostalog, ispitati da li postoji krivična odgovornost zaposlenih u upravi Filozofskog fakulteta u vezi sa bezbednošću rada i studiranja, precizirao je Stefanović.

On je ukazao da je prošle noći izvršen uviđaj na licu mesta i da je tužilaštvo naložilo da se izvrši obdukcija sa toksikologijom stradalog lica kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

