POGLEDAJTE ŠTA JE PRONAĐENO U KABINETIMA FILOZOFSKOG FAKULTETA: Knjige zamenjene sprejevima, sve razbacano, totalni haos (VIDEO)

Nakon sinoćnje tragedije u kojoj je studentkinja stradala padom sa petog sprata Filozofskog fakulteta, pripadnici UKP ušli su u prostorije fakulteta i zatekli su užasan prizor.

Naime, kako se može videti na snimcima u tekstu, u kabinetima Filozofskog fakulteta je potpuni nered - svuda je krš i lom.

Učionice su pune raznih razbacanih predmeta, među kojima su sprejevi, dušeci, natpisi, megafoni, baterije i protestne parole, kao i mnoge druge stvari.

Kako izgledaju kabineti Filozofskog fakulteta pogledajte u snimku ispod:

Ono što se može videti u kabinetima 213 i 312 je za rubriku “Verovali ili ne”. Izgled i sadržaj prostorija u kojima studenti treba da se edukuju liči na sve osim na studentske kabinete.

Sadržaj i izgledi poruka na vratima i zidovima asociraju na kontroverzne grupe, pa čak i ulične bande

Podsetimo, direktor policije general policije Dragan Vasiljević izjavio je danas da policija u saradnji sa tužilaštvom ispituje sve okolnosti u vezi sa smrću devojke čije je telo zatečeno ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Beogradu, kao i da su u toku razgovori sa odgovornim licima fakulteta kako bi se utvrdilo da li su ispoštovani bezbednosni uslovi u toj ustanovi.

Vasiljević je rekao da je policiji sinoć oko 22.40 časova prijavljeno da na platou ispred Filozofskog fakulteta nepomično leži telo i da je policija odmah izašla na lice mesta, kao i da su obaveštene i druge nadležne službe među kojima hitna medicinska pomoć koja je konstatovala smrt.

„Na osnovu onoga što je zatečeno na licu mesta, osnovano pretpostavljamo i sumnjamo da je došlo do smrti lica koje je palo sa visine, imajući u vidu da je iznad, na zgradi fakulteta, bio otvoren prozor na petom spratu fakulteta. O tome je obavešteno nadležno tužilaštvo i po nalogu tužioca krećemo u druge procesne mere i radnje. Na petom spratu fakulteta zatičemo otvoren prozor i ispod prozora kutiju sa određenom količinom pirotehničkih sredstava, sprejeva, boca i tako dalje. Na zatečenom licu mesta, nalazio se i sprej, odnosno prah sa koga smo jasno videli da je korišćen protivpožarni aparat da bi se ugasio najverovatnije neki požar koji je bio izazvan na toj kutiji sa sredstvima koja su bila u kutiji“, objasnio je direktor policije.

Autor: Pink.rs