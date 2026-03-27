'DA SAM NA MESTU DEKANA, JA BIH SE UBIO' Profesor Vuletić o stanju na Filozofskom: Postoje neke zaključane prostorije...

Profesor Filozofskof fakulteta u Beogradu Vladimir Vuletić oštro je kritikovao dekana Filozofskog fakulteta Danijela Sinanija i rektora Vladana Đokića zbog sinoćnje tragedije u kojoj je poginula devojka, tvrdeći da su studenti postavljeni u opasnu situaciju.

Vidno potresen nesrećom koja se noćas desila, profesor Vuletić kaže da odgovornost ide na račun rektora Đokića.

- Budaletina, šta drugo da kažem. I on i dekan Sinani. Gurali su tu decu da se sukobljava sa policijom, a sad se ovo desilo. Govorili su da stoje ispred niih, a zapravo su se krili iza studenata, vrebajući pozicije i prilke za svoj politički prosperitet - kazao je profesor Vuletić.

Vuletić je posebno kivan na dekana. I pre nesreće Vuletić je upozoravao na posledice koje su mogle da se dese zbog svega onoga što se od prvog dana blokada dešavalo na Filozofskom.

- I danas na fakultetu, na trećem spratu gde ja radim postoje neke zaključane prostorije. Koleginica mi kaže da takvih prostorija ima i na petom spratu. Šta je u tim prostorijama, zašto su stalno pod klujčem, da li se tu nešto krije, to treba Sinani da kaže. I da odgovori na pitanje šta će baklje na fakultetu? Da sam na njegovom mestu, ne znam šta bih, osim da odem na taj peti sprat i skočim - kaže profesor Vuletić ne krijući uznemironost.

Podsetimo, dozvoljavajući okupaciju fakulteta, učestvujući u tome, direktno učestvujući u blokadama, rektor Vladan Đokić i dekan Danijel Sininani i svi ostali blokaderi postali su saučesnici i odgovorni za smrt studentkunje M. Ž. (25) koja je sinoć smrtno stradala na Filozofskom fakultetu.

Naime, glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević hitno je prekinuo program i saopštio najnovije detalje povodom smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu, čija je smrt potresla celu Srbiju.

- Devojka koja je tek napunila 25 godina, mlada, na početku života, Milica se zove, noćas je skočila kroz otvoren prozor Filozofskog fakulteta u Beogradu i na mestu ostala mrtva. Skočila je jer je izbio požar na tom petom spratu, a požar je izbio tako što su blokaderi, neodgovrni ljudi, pored usijanih radijatora držali pirotehnička sredstva, dimne bombe i tako dalje... Kako saznajemo, spremali su se za neke proteste i demostracije koje najvljuju za nedelju (29. marta) u svojim grupama - otkrio je Vučićević.