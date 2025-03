Rektor Đokić da bude kandidat opozicije? Profesor Filozofskog fakulteta ismeva ideje onih koji bi da ruše Srbiju (VIDEO)

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Čedomir Antić kaže da je predstavljanje rektora Đokića za lidera opozcije greška kao što je to bilo sa Sašom Jankovićem.

- Opozicija uopšte ne radi na širenju svoje organizacije. Evo, Dveri, umesto da se obnove pošto su sukcesivno trpeli poraze pa im je predsednik (Boško Obradović) otišao da bude kafedžija, umesto da prave odbore po Srbiji, da prave ideologiju...oni sad podržavaju rektora Đokića! Pa imali smo mi to već, imali smo od Panića do Saše Jankovića ogroman broj tih vanstranačkih kandidata, spasilaca. To nije rešenje, problem opozicije je to ponavljanje grešaka - kaže Antić.

Profesor Čedomir Antić - istoričar:



