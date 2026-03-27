KRIVIČNA PROTIV DEKANA FILOZOFSKOG U NIŠU: Vrata koja ne postoje plaćena 2,4 miliona?!

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije „Transparentnost“ podneo je krivičnu prijavu protiv Vladimira Jovanovića, dekana Filozofskog fakulteta u Nišu, zbog sumnje da je tokom 2025. godine novac iz budžeta fakulteta trošio nezakonito, nenamenski i mimo svih propisa.

Prema navodima iz prijave, reč je o trošenju koje izlazi iz okvira odobrenog finansijskog plana i ukazuje na ozbiljno kršenje propisa. Kao najupadljiviji primer navodi se zamena ulaznih vrata vredna oko 2,4 miliona dinara sa PDV-om, iako ta stavka uopšte nije bila planirana u 2025. godini — a dodatno zabrinjava činjenica da vrata koja su plaćena, u stvarnosti uopšte ne postoje na objektu fakulteta.

Pored „nevidljivih vrata“, prijava ukazuje i na sporno angažovanje „stručnih usluga“ u iznosu većem od 300.000 dinara bez jasnog pravnog osnova, kao i na troškove hotelskog smeštaja koji dodatno podižu sumnju da je novac fakulteta trošen bez kontrole i pokrića.

Sve ovo, realizovano je bez odobrenih aproprijacija, što ukazuje na grubo zaobilaženje zakona i internih procedura. Drugim rečima — novac je trošen tamo gde nije smeo i kako nije smeo.

Da stvar bude još teža, postoji sumnja da je usledio i pokušaj prikrivanja. Na sednici Saveta fakulteta u januaru 2026. godine predložene su izmene finansijskog plana i plana javnih nabavki, što, prema navodima iz prijave, deluje kao pokušaj da se naknadno „ispeglaju“ već učinjene nezakonitosti i izbrišu tragovi.

Krivična prijava tereti dekana za više teških dela — nesavestan rad u službi, zloupotrebu službenog položaja i zloupotrebe u javnim nabavkama — uz tvrdnju da je tim postupanjem oštećen budžet Republike Srbije, ali i sam fakultet.

Ukoliko tužilaštvo utvrdi da postoji osnovana sumnja i pokrene krivični postupak, posledice po dekana mogu biti ozbiljne i višeslojne: od novčanih kazni do kazne zatvora, u zavisnosti od obima utvrđene štete i težine dela, kao i izricanje mere zabrane vršenja javne funkcije.

Pored krivične odgovornosti, realne su i institucionalne posledice, poput razrešenja sa funkcije dekana i obaveze da nadoknadi pričinjenu štetu.

Slučaj „vrata koja ne postoje“ očigledan je primer zloupotrebe javnog novca u visokom obrazovanju.

Sada su na potezu policija i tužilaštvo.

Autor: D.Bošković