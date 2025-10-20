Savet za monitoring: Poslednji momenat da Zagorka Dolovac i njeni kadrovi odgovaraju za različite sumnje

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost apeluje da je poslednji momenat da kadrovi Zagorke Dolovac i ona sama odgovaraju za različite sumnje.

U javnosti se prikazuju informacije o nezakonitom uticaju Zagorke Dolovac na tužilački sistem u Republici Srbiji, prekrajanju postupaka za izbor članova Visokog saveta tužilaštva, postavljanju njenih lojalnih ljudi koji sabotiraju istrage i pospešuju rušenje države i to ne sme ostati samo na tome.

Takođe, u javnosti se prikazuju informacije o glavnim tužiocima u Beogradu Đorđeviću i Pomoriški, gde se za prvog iznose informacije o tome da nema diplomu Pravnog fakulteta iz Prištine, a gde se za drugu pominje da je kadar secesionista iz Vojvodine.

Ne smemo zaboraviti ni to da su tužioci Josimović i Majlat fotografisani sa ustašom Dinkom, ali ne smemo zaboraviti ni šenlučenje tužioca sa očigledno sumnjivim licima za pad nadstrešnice.

Poslednji događaj da iz tužilaštva kojim rukovodi Pomoriški cure informacije o predmetu Vujadina Savića, gde je i njemu i celoj njegovoj porodici natovaren teret, onda možemo da pretpostavimo kako informacije cure i prema organizovanim kriminalnim grupama i narko-kartelima.

Sve u svemu, apelujemo na državne organe da se razvlaste svi oni koji su privatizovali javnotužilački sistem u Republici Srbiji i da se pravosudni aparat i praktično vrati građanima Srbije.

Autor: S.M.