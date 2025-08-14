AKTUELNO

Politika

Savet za monitoring: Navodni studenti u blokadi pozvali na ubistva večeras

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/SAŠKA DROBNJAK ||

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije osuđuje navodne "studente u blokadi" koji su na svom nalogu na društvenim mrežama objavili fotografiju na kojoj NN lice drži pištolj i spremno je da puca.

Ovakav poziv predstavlja teroristički akt, gde je napisano da se večeras puca, što jeste otvoren i nedvosmislen poziv na ubistva i građanski rat.

Pozivamo nadležne organe hitno da identifikuju sva lica koja stoje iza ovog poziva na ubistva večeras i da se preduzmu sve odlučne mere kako bi se nasilnička i teroristička grupa ljudi sankcionisala i privela pravdi.

Autor: S.M.

#Nasilje

#Savet za monitoring

#Studenti

#Ubistvo

#blokade

#ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost

POVEZANE VESTI

Politika

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost podneo krivičnu prijavu protiv Dragane Rakić

Politika

Savet za monitoring: Hitno uhapsiti bezumnika Dragana Đilasa i odrediti mu pritvor zbog nasilničkog ponašanja

Politika

Krivična prijava protiv rektorskog kolegijuma UB: Savet za monitoring traži pritvor za rukovodstvo Univerziteta u Beogradu

Politika

Savet za monitoring: Zbog poziva na brutalno ubistvo predsednika države Đilasa treba uhapsiti i izopštiti iz političkog života

Društvo

Napad na studente u Pionirskom parku jeste zločin iz mržnje. Poziv rektoru Univerziteta u Beogradu da osudi napad!

Društvo

Savet za monitoring: VRATIO SE TUŽILAC ZA NADSTREŠNICU IZ HRVATSKE! VREME JE DA ODGOVORI NA PITANJA!