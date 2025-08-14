Savet za monitoring: Navodni studenti u blokadi pozvali na ubistva večeras

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije osuđuje navodne "studente u blokadi" koji su na svom nalogu na društvenim mrežama objavili fotografiju na kojoj NN lice drži pištolj i spremno je da puca.

Ovakav poziv predstavlja teroristički akt, gde je napisano da se večeras puca, što jeste otvoren i nedvosmislen poziv na ubistva i građanski rat.

Pozivamo nadležne organe hitno da identifikuju sva lica koja stoje iza ovog poziva na ubistva večeras i da se preduzmu sve odlučne mere kako bi se nasilnička i teroristička grupa ljudi sankcionisala i privela pravdi.

